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Selçuk Bayraktar 'milli uçan araba'nın müjdesini verdi!

Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazır. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, projeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:40
Selçuk Bayraktar 'milli uçan araba'nın müjdesini verdi!

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Teknofest'te sergilenecek

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:40
  1. Selçuk Bayraktar
  2. cezeri
  3. uçan araba

YORUM YAZ

  • ahmetahmet56 dk önce
    Yolda giden arabalari yaptik, simdi havadaki arabalari yapiyoruz. Nasil olsa HAVA
  • Elhamdülillah Elhamdülillah 56 dk önce
    Maşallah

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