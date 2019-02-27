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Selçuk Bayraktar, Necmettin Erbakan'ı unutmadı: "Bir iz bıraktın ki silinmez!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da damadı olan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Twitter’dan paylaşımda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:45

Tasarladığı İHA'larla başarısını kanıtlayan ve Türkiye'nin savunma sanayisinde dev adımlar atan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli İHA'sı TB2'nin ilk uçuşu ile ilgili Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü anısına sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

"Bir iz bıraktın ki silinmez!"

Bayraktar paylaşımında şöyle yazdı: "03 Mayıs 2014 Türkiye'nin ilk milli İHA'sı Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu. Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Bir iz bıraktın ki silinmez! Ruhun şad olsun."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:45
  1. Selçuk Bayraktar
  2. Necmettin Erbakan
  3. TB2
  4. İHA

YORUM YAZ

  • Bekir esenBekir esen41 dk önce
    Ruhun saad olsun mekanın cennet olsunnurlar için de yat ey ecdat sayın kıymetli erbakan hocamSaygıyla rahmetle anıyorum

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