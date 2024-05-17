Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili son dakika haberi! Baykar, son parti teslimatı tamamlandı diyerek duyurdu

Bayraktar TB2 Siha'ların son parti teslimatı gerçekleşti

Türkiye'nin Polonya ile büyük kapsamlı ilk işbirliği projesi olan TB2 SİHA Projesi kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen 24 adet TB2 SİHA Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.

BAYKAR Makina ile Polonya Savunma Bakanlığı arasında 24 Mayıs 2021 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, 24 adet TB2 SİHA Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.

Proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022'de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023'te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023'te, son parti teslimatlar ise Mayıs ayı başında gerçekleşti.

SSB Başkanı Görgün, Teslimat Töreni kapsamında gerçekleştirdiği değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türkiye, özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık İnsansız Hava Araçları, Milli Gemi Projeleri, Elektronik Sistemler, Kara Araçları, Silah ve Mühimmat Sistemleri alanlarında küresel bir oyuncudur. Özellikle insansız hava araçları, kara ve deniz platformları konusunda kendimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik."

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"İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz"

İHA'lara entegre edilen radarlar, elektronik bileşenler, elektro-optikler, mühimmatlar, faydalı yükler ve platformların milli teknoloji ile geliştirildiğini belirten Görgün, "Günümüzde İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz. BAYKAR, istihdam ettiği genç yetenekleri, oyun değiştirici gücü, çığır açıcı üstün teknolojileri ve ihracat başarılarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği bir firma olup, ülkemizin de milli gururudur. Firmamızın yakalamış olduğu bu başarı ülkemizin dünyadaki imajını olumlu yönde artırmaktadır" şeklinde konuştu.

Polonya'ya yüksek teknolojiye sahip SİHA teslim edildi

Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekleşen ihracatla, ülkemiz tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Bu vesileyle; proje kapsamında görev yapan BAYKAR ailesi başta olmak üzere emeği geçen tüm alt yüklenici ve KOBİ'lere de üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen Teslimat Töreninin dost ve kardeş ülke Polonya Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyor, ikili yoğun iş birliği ve ilişkilerimizin yakın gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum.