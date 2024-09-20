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Teknoloji Bayraktar TB2 o ülkeye yardıma koştu: Ambulansa yaralı taşıdı selden çıkardı! Sel felaketinde kullanılıyor
Teknoloji

Bayraktar TB2 o ülkeye yardıma koştu: Ambulansa yaralı taşıdı selden çıkardı! Sel felaketinde kullanılıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-20 01:34:00 - 2024-09-20 02:24:49
Bayraktar TB2 o ülkeye yardıma koştu: Ambulansa yaralı taşıdı selden çıkardı! Sel felaketinde kullanılıyor

Baykar tarafından geliştirilen ve Polonya’ya ihraç edilen TB2’ler, ülkedeKİ yağışın ardından arama kurtarma görevleri için havalandı.

Baykar tarafından geliştirilen ve Polonya’ya ihraç edilen TB2’ler, bugün ülkede etkili olan yağışın ardından arama kurtarma görevleri için havalandı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren Polonya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Marek Sokolowski, yaklaşık 12 saat süre ile bölgede TB2’lerin uçtuğunu belirtti. Ayrıca Polonya’nın 19 helikopteri de afetzedelere tahsis ettiğini söyledi.

Dün meydana gelen sel felaketinde başta Stronie Slaskie kenti olmak üzere Powods bölgesi yoğun olarak etkilendi. Bölgedeki alt yapı başta elektrik olmak üzere ciddi hasar aldı.

TOPLAM 24 ADET TB2 TESLİM EDİLDİ

Polonya, yaklaşık iki yıl önce verdiği sipariş ile TB2 kullanıcısı olmuştu. Baykar ile Polonya Savunma Bakanlığı’nın anlaşması kapsamında son parti geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın katıldığı tören ile gerçekleşmişti. TB2’ler Polonya’da kurulan 12. İHA Üssü merkezli olarak görev yapıyor. tolgaozbek

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