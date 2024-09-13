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Teknoloji Bayraktar TB2 almışlardı: Endonezya, Türkiye’den savaş gemisi alacak! İlan edildi
Teknoloji

Bayraktar TB2 almışlardı: Endonezya, Türkiye’den savaş gemisi alacak! İlan edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:44:00 - 2024-09-14 12:16:37
Bayraktar TB2 almışlardı: Endonezya, Türkiye’den savaş gemisi alacak! İlan edildi

Endonezya Deniz Kuvvetleri, Türkiye’den başta fırkateynler olmak üzere yeni savaş gemileri satın almayı planlıyor.

Bu bilgi Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı (KSAL) Amiral Muhammad Ali tarafından 10 Eylül 2024 tarihinde Cakarta’da Endonezya Donanmasının 79. yıldönümü kutlamaları sırasında açıklandı.

SAVAŞ GEMİSİ TEDARİĞİ

Amiral Ali Endonezya’nın geniş suları nedeniyle daha fazla gemiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı: “Sularımız çok geniş, dolayısıyla Endonezya’nın tüm sularını koruma konusunda hala eksiklerimiz var. Bu nedenle başta gemiler ve uçaklar olmak üzere savunma ekipmanı tedarik etmeye devam ediyoruz.” Gemi alımlarının çoğu yerli savunma sanayileri aracılığıyla yapılırken, daha büyük tonajlı gemiler yabancı tersanelerden temin edilmektedir. Örneğin, İtalya’dan Offshore Patrol Vessel (OPV) veya Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) alımı.

ENDONEZYA İLE ORTAK PROJE
İtalyan PPA’sının 2024 sonuna kadar gelmesi bekleniyor:

Amiral Ali, Türkiye’den fırkateyn satın alma planlarından bahsetti: “Ayrıca Türkiye’den de birkaç fırkateyn var. Türkiye’den fırkateynler bu yıl (gelemeyebilir), belki gelecek yıl ya da iki yıl sonra gelebilirler.” Ali, Türkiye’den fırkateyn alımı konusunda ayrıntılı açıklama yapmadı. Hangi fırkateynden bahsettiği bilinmiyor. Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, yakın bir zamanda İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etmişti.
Ziyarette Büyükelçiye, İstanbul Tersanesi Komutanlığının gemi inşa ve onarım altyapıları hakkında yerinde bilgi verildi ve başta İSTİF sınıfının ilk gemisi olan TCG İSTANBUL fırkateyni olmak üzere olası diğer projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Endonezya, Türkiye’nin savunma ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. İki ülke arasında pek çok ortak proje yürütülüyor. ( GDH)

 

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Yorumlar

resat

hakikaten şu vesayetçilerin patronlarının işleri çok kötü ,çünkü giderek kazıklayacak soyACAK ÜLKE SAYISI AZALIYOR ,ŞU SON YİRMİ SENEDE türkiyede uyandı ,almayı bırak bazı şeyleri satıyor oldu ,tabi patronun işi bozulunca hizmetçilerinde fonları kesildi ,haklılar işler çok kötü ,,

mehmet

dünya ticaretinin üçte ikisi gerek uluslararası ve gereksede çoğu ülkelerde deniz yollarıyla yapilmakta bu demek oluyorki su an içinde ve gelecekte de bir cok ülke küçük ve büyük segmentlerde cok daha fazla gemilere ihtiyaç duyacaklar gerek devlet ve gereksede özel şirketler olarak cok büyük katma değerler üretecek sektörlerden biri ve yüzbinlerle kişinin direkt çalışacak olması ve dolaylı yollarda cok büyük istihdamlar yaratacak bir sektör uyumaya devam etmeyin !yeterki kalite standartlarını en üst boyutlarda tutalım. saygı ve sevgiler
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