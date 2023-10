Bayraktar Türkiye'ye açıkladı: Enerji, gazda ve petrol akışında transit ülke olma kararı! Türkiye'den dünyaya ilanı yapıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’yi doğal gazda bir transit ülke olarak konumlandırmayı doğru bulmadıklarını ve önümüzdeki dönemde ticaret imkanlarının artacağını açıkladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir TV kanalında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar: Türkiye’yi bir gaz transit ülkesi olarak konumlandırmıyoruz Kaynak: Bayraktar: Daha aktif bir petrol diplomasisi izleyeceğiz

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahasından BOTAŞ’ın şebekesine günlük 4 milyon metreküplük bir gaz akışı olduğunu belirten Bayraktar, Gabar’da da bugün itibariyle 18 bin varilleri bulan petrol üretimiyle dışa bağımlılığını azaltma konusunda büyük bir hedef ortaya koyduğunu kaydetti. Karadenizde ilk faz hedefi kapsamında 10 milyon metreküp gaz üretimine ulaşıldığında gaz fiyatlarının 1.000 dolar olduğu dönemdeki gibi bir fiyatla yılda yaklaşık 3,6 milyar-3,5 milyar dolarlık bir maliyetten kaçınılacağını ifade etti.

“DAHA AKTİF BİR PETROL DİPLOMASİSİ İZLEYECEĞİZ”

Türkiye’nin bunların yanında yurt dışında alacağı, ortak olacağı, işleteceği, üreteceği sahalarla da hem petrolde, hem doğal gaz da bu dışa bağımlılığı farklı bir yönüyle de düşürme gibi bir hedefi olduğunu ifade eden Bayraktar, “Özellikle Irak, özellikle Libya, Abu Dabi’deki görüşmelerimizin önemli bir kısmı bu konuyla alakalıydı, buralarda biraz daha aktif, Afrika’da, başka diğer ülkelerde daha aktif bir petrol diplomasisi, enerji diplomasisi izleyebileceğimizi size ifade etmek isterim” dedi.

"IRAK-TÜRKİYE PETROL BORU HATTI HAZIR, BEKLİYORUZ"

Kamuoyunda kamuoyunda Kerkük-Yumurtalık boru hattı olarak bilinen Irak-Türkiye petrol boru hattının 4 Ekim 2023 Çarşamba günü itibariyle operasyonel olarak hazır olduğunu belirterek, gelecek petrolü sevk etmeye her an hazır durumda beklediklerini kaydetti.Türkiye’deki altyapının dünya petrol talebinin yaklaşık yüzde 4’ünü karşılamaya uygun olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “2 milyon varil Boğazlarımız üzerinden suyoluyla dünya piyasalarına ham petrol sevkiyatına vesile oluyor, sağlıyor. Onun ötesinde, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 700 bin varillik bir akış sağlıyor. Irak-Türkiye petrol boru hattı dediğim gibi kapasitesi 1.4 milyon varil, geçmiş yıllarda zaman zaman 700 bin, 800 bin varilleri bulduğumuz günler oldu, ancak normal akış depremden önce yaklaşık 500 bin varildi, biz bunun devam edeceğini bekliyoruz, ümit ediyoruz. Dolayısıyla dünyada böyle 3-4 milyon varillik günlük bir petrol sevkiyatına ev sahipliği yapmak, bunun güvenilir bir rotası olabilmek için dünya piyasası için de önemli. İşte o 1 milyon varillerle, 500 bin varillerle dünyada petrol fiyatlarında sıçramalar veya inişler olabilmekte, dolayısıyla dünya petrol arzı için bu petrol boru hattının çalışması fevkalade önem arz ediyordu açıkçası” ifadelerini kullandı.“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ SÜRECİ AKILCI POLİTİKALARLA YÖNETİLMELİ”Bayraktar, enerjinin dünyadaki emisyonların yüzde 70’inden sorumlu olduğunu hatırlatarak, enerji dönüşümü sürecinin istikrarlı, daha akılcı politikalarla bu süreçlerin yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, “Dünya bir anda iklimle alakalı mücadele edeceğim derken enerji sektörünü dönüştürmeye gayret ediyor, fakat dünyanın her gün 280 milyon varil petrol eş değeri fosil yakıta ihtiyacı var, kömürden, doğal gazdan, petrolden vaz geçmek o kadar kolay değil” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“TÜRKİYE’YE CİDDİ BİR İLGİ VAR”

Türkiye’ye enerji yatırımlarında çok ciddi bir ilgi olduğunu ifade eden Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 29,7 milyar dolar değerinde enerji projelerine ilgi duyduğunu söyledi. ABD ile yatırım anlamında yapılan görüşmelere de değinen Bayraktar, “Türkiye-Amerika Hükümetler Arası Enerji ve İklim Diyaloğu programına başlıyoruz. Bu yıllık her yıl yapmayı düşündüğümüz benzeri aslında platformlar bizim Almanya’yla, Japonya’yla, Azerbaycan’da işte Nahçıvan ziyaretlerimizin bir tanesi o kapsamdaydı, bunu Amerika’yla da hayata geçiriyoruz. Bu hem Hükümetler arası hem de şirketler arasında bir araya getirebileceğimiz bir platform olacak” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ ARTIK GAZ TRANSİT ÜLKESİ OLARAK KONUMLANDIRMAYI DOĞRU BULMUYORUZ”

enerjigunlugu'nin aktardığı haberde: İsrail doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi konusuna da değinen Bayraktar, “Artık Türkiye’yi bir transit ülke olarak konumlandırmayı doğru bulmuyoruz açıkçası. Örnekleri de var çok yakın bir zamanda biliyorsunuz hem Bulgaristan’la hem Macaristan’la, Romanya’yla ve Moldova’yla en son bir doğal gaz ihraç anlaşması imzaladık. Yani Türkiye artık gazı alan, tedarik eden ve üreten bir ülke olarak bu gazın satışında da, ihracatında da daha yoğun bir şekilde önümüzdeki dönemde olacak. Dolayısıyla, biz alt yapımızı buna göre hazırladık, Türkiye’deki 20 bin kilometreye yakın iletim hattı, Türkiye’deki 180 kilometrelik dağıtım şebekesi, kompresör istasyonlarımız, depolarımız, gazlaştırma tesislerimiz bütün bunlarla beraber Türkiye’nin alt yapısı bu anlamda bu projelerin hayata geçmesi, farklı rotalardan, farklı kaynaklardan İsrail’deki gaz bunlardan bir tanesi. Türkiye’ye gelmesi ve Türkiye’den de Avrupa’ya gitmesi son derece mümkündür. Teknik olarak ticari olarak da en uygun projelerden bir tanesidir açıkçası. Bunu muhataplarımızla konuşacağız, çok iyi bildiğimiz bir konu, çünkü bu konuyu biz 2016’larda 17’lerde çalıştık dolayısıyla bu konuda da hazırlıklarımızı yapmış durumdayız” dedi. Kaynak: Bayraktar: Daha aktif bir petrol diplomasisi izleyeceğiz