Bayraktar Mini İHA ortaya çıktı! Mini İHA nedir, özellikleri nelerdir? Baykar, çok çalıştı! Türkiye'ye ilgiyi artırıyor

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar Mini İHA Türkiye’nin milli olarak geliştirilen ilk mini insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi nedir!

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini insansız hava aracı sistemidir.

Baykar’ın yoğun çalışma ve gayreti ile geliştirilen Bayraktar Mini İHA tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren ilk milli hava aracı sistemi olan Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi bugüne kadar 100 binin üzerindeki operasyonel uçuş sortisi ile güvenilir ve etkin bir sistem olduğunu kanıtlamış durumdadır. Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi aynı zamanda yurtdışına ihraç edilen ilk milli hava aracı sistemidir.

2012 yılında Katar’a, 2022 yılında ise Ukrayna’ya ihraç edilen Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi bugüne kadar 300 adedin üzerinde üretilmiştir.

Baykar Teknoloji Baş Teknoloji Sorumlusu Selçuk Bayraktar tarafından 2020 yılında yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yer alan 228 adet Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sisteminin toplamda 100 bin saati aşkın uçuş süresini geride bıraktığı belirtildi.

2 kişi tarafından portatif çanta içerisinde taşınabilen sistem modüler tasarımı ve kolay montajlanabilmesi sayesinde kısa sürede uçuşa hazır hale getirilebilmektedir.

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Sistem Otomatik Hedef Noktası Takibi, Otomatik Gövde Üzeri İniş / Otomatik Paraşüt İnişi, Joystick Destekli Yarı Otomatik Uçuş, Stall Hızı Kontrol Kabiliyeti, Sert ve Darbeli Rüzgarlı Havalarda Viril Kontrol Özelliği, Güvenilir Sayısal Haberleşme Sistemi, Haberleşme Kaybı Durumunda Otomatik Eve Dönüş ve Otomatik İniş, Çoklu İHA Komuta / Kontrol / İzleme Desteği, Akıllı Batarya Yönetim Sistemi, Uzaktan Komuta Kontrol ve İzleme Fonksiyonu (İstemci Sunucu Mimarisi), Yer Kontrol İstasyonu Değiştirebilme Özelliği, Otomatik Kalkış ve Seyir özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: 15 km

Seyir – Maksimum Hız: 30 knot – 40 knot

Kanat Açıklığı: 2 m

Uzunluk: 1,2 m

Kalkış ve İniş: Elden Atış (Otomatik Kalkış), Gövde Üzeri (Otomatik İniş)

Operasyonel İrtifa: 3000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 2 Eksen Gündüz / Gece Kamerası

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir Gündüz & Gece Kameraları

Tahrik: Fırçasız Elektrik Motoru

Havada Kalış: 100-120 Dakika

Bayraktar Mini İHA D Sistemi

Baykar Teknoloji tarafından sahadan gelen geri beslemeler ve yeni teknolojik kabiliyetler çerçevesinde geliştirilen Bayraktar Mini İHA D sistemi daha önceki versiyonlara göre ciddi iyileştirmeler içeriyor.

Haberleşme menzili ve operasyonel irtifası artırılan sistem daha uzun süre havada kalabiliyor ve farklı görev yükleri taşıyabiliyor. Elektronik karıştırmaya karşı direnci artırılan sistem yüksek elektronik karıştırma uygulanan sahalarda da başarıyla görevini gerçekleştirebiliyor.

Baykar tarafından yapılan duyuruda Bayraktar Mini İHA D sisteminin geliştirilen teknik özelliklerine de yer verildi.

Bayraktar Mini İHA D Teknik Özellikleri

Haberleşme Menzili: 30+ km (FHD Dijital Veri Linki)

Seyir – Maksimum Hız: 30 knot – 40 knot

Kanat Açıklığı: 2 m

Uzunluk: 1,2 m

Kalkış ve İniş: Elden Atış (Otomatik Kalkış), Gövde Üzeri (Otomatik İniş)

Operasyonel İrtifa: 12.000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: Yüksek Çözünürlüklü 2 Eksen Gündüz / Gece Kamerası (10X Optik/32x Dijital Zoom)

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir Gündüz & Gece Kameraları

Tahrik: Fırçasız Elektrik Motoru

Havada Kalış: 120+ Dakika