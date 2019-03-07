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Bayraktar TB2 Ukrayna'da test uçuşlarına başlıyor!

Ukrayna'nın Türkiye'den ocak ayında imzalanan anlaşma ile satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracının test uçuşlarına başlanacağını bildirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 08:22
Bayraktar TB2 Ukrayna'da test uçuşlarına başlıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesinde test edileceğini bildirdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

Petro Poroşenko, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

6 adet teslim edilecek

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:22
  1. Petro Poroşenko
  2. ukrayna
  3. Bayraktar TB2

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