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Bayraklı’nın sokakları pırıl pırıl

Bayraklı Belediyesi, mayıs ayında ilgili tüm birimleriyle başladığı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, ekipler, ilçenin sokaklarını pırıl pırıl yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:37
Bayraklı’nın sokakları pırıl pırıl

Bayraklı Belediyesi, mayıs ayında ilgili tüm birimleriyle başladığı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, ekipler, ilçenin sokaklarını pırıl pırıl yaptı.


Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha temiz ve modern bir Bayraklı için ilçenin tüm mahallelerinin sokaklarını temizliyor. Bu kapsamda Mansuroğlu Mahallesinden başlayan çalışmalar; Manavkuyu, Adalet, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Postacılar, Emek, Onur, Doğançay, Yamanlar, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Bayraklı merkez, Soğukkuyu, Osmangazi, Tepekule, Turan Mahallesi, Körfez ve Cengizhan mahallelerinde tamamlandı. Çiçek, Çay, Alparslan, Muhittin Erener ve Refik Şevket Mahallelerinde ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Temizliğe her gün bir sokakta devam edildiği ifade edilirken, hafta içi düzenli olarak genel temizlik yapılıyor.


Bayraklı’nın daha güzel bir görünüme kavuşması için ekipler, aşırı sıcaklara rağmen aralıksız çalışıyor. Ayrıca zabıta ekipleri de, cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi, engelli yollarına park eden araçların kaldırılması, yanlış yere park edilen araçların uyarılması gibi konularda çalışma yürütüyor.


Alanda sık sık yurttaşlarla bir araya gelerek çalışmaları inceleyen ve esnafı ziyaret eden Başkan Sandal da, ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde yapılabilecek talep ve önerileri dinliyor. Daha yaşanabilir, temiz ve yeşil bir Bayraklı için çalıştıklarını ifade eden Sandal, vatandaşlarla bir araya gelmeye, sorunları yerinde tespit edip çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:37
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