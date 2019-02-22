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Bayraklı’nın parklarına yeni oturma grupları

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi ürettikleri bankları ilçe parklarına yerleştirmeye başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:22
Bayraklı’nın parklarına yeni oturma grupları

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi ürettikleri bankları ilçe parklarına yerleştirmeye başladı. Eskiyen demir bankları oturma bölgesi ağaç metal aksamlı banklarla yenileyen ekipler, 14 parka toplam 76 adet yeni oturma grubu taktı.



Bayraklı Cumhuriyet Parkı’ndan, Ahmet Taner Kışlalı’ya, Barış Manço’dan Körfez Evleri Parkı’na kadar çeşitli bölgelerde bulunan parklardaki eskiyen oturma grupları değiştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kendi olanaklarıyla bir araya getirdiği metal aksamlı ahşap oturma grubuPark ve Bahçeler Müdürlüğüne ait parklara yerleştiriliyor. Geçtiğimiz ay kurulumuna başlanan oturma gruplarından 14 parka toplamda 76 adet takıldı. Sırt bölgesi oyularak Bayraklı Belediyesi yazılan oturma grupları vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.



Yapmak bizden korumak vatandaştan


Bayraklı Belediyesinin 24 mahallesinde onlarca yeni park projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Parklarımızda otomatik sulama, led ışık aydınlatma, mevsimsel çiçek ekimi gibi birçok çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz yıpranan metal oturma gruplarını söküp yerine kendi yaptığımız ahşap oturma gruplarını takıyor. Bunları korumak da halkımıza düşüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:22
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