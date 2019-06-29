0553 313 94 23

Bayraklı’nın parkları yenileniyor

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:09
Bayraklı’nın parkları yenileniyor

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Budama, çim biçme, ilaçlama, temizlik, çiçek ve ağaç dikimi gibi alanlarda faaliyetlere hız veren ekipler, son iki ayda 9 parkı baştan aşağı yeni görünümüne kavuşturdu. İhtiyaç duyulan birçok parkta da yenileme işlemleri sürüyor.


Bayraklı Belediyesi mevcut parkları yenilerken ilçeye yeni parklar da kazandırarak, çocukların huzurla oynayacağı, vatandaşların nefes alabileceği yeni sosyal alanlar oluşturuyor. Ekipler ilçenin dört bir yanındaki parklarda yeni oyun grupları, kauçuk zemin kaplamaları, açık alan spor aletleri, oturma bankı, çöp kovaları ve basketbol sahalarında bakım, onarım, yenileme çalışmalarına hız verdi. Bayraklı’nın her mahallesinde vatandaşların ihtiyacına yönelik yeni park yapım çalışmalarını yürüten ekipler, daha önceden yapılmış olan parklarda da düzenlemeye gidiyor. Bu kapsamda bozulan zeminler kauçuk kaplamalarıyla yenilenirken, bakımsız süs havuzları onarılıp, temizlenerek aktif hale getiriliyor. Yeni ve modern oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahaları, kent mobilyaları ile donatılan parklar sosyal alanlara dönüştürülüyor. Revizyon ve yapım çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanırken parklar, aileler ve çocukların yaz aylarında özellikle akşamları en çok tercih ettiği sosyal alanlar oluyor.



“Daha yeşil Bayraklı için”


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da çalışmaları yakından takip ederek, sık sık parkları ziyaret ediyor, ekiplerden bilgi alıyor. Belediye olarak daha yeşil ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalıştıklarını belirten Başkan Sandal, “Gelecek nesillere daha yeşil, daha mutlu bir dünya bırakmak hepimizin görevi. İlçemizi daha çağdaş ve sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla kent estetiğine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Bayraklı’nın tüm parklarını vatandaşlarımızın da görüşlerine başvurarak, yeni ve modern oyun gruplarıyla donatılmış, temiz ve güvenli sosyal alanlara dönüştüreceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da Kiraz Festivali coşkusu başladı
    1. Malatya’da Kiraz Festivali coşkusu..
    2. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres..
    3. FIBA’dan Kıtasal Kupa Elemeleri 2021..
    4. Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak..
    5. Palandöken: “Son zamlar enflasyonu..
    6. Erdoğan-Trump görüşmesi
    7. Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan, ABD..
    8. Ödemiş Kent Konseyi’nde seçim maratonu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı..
    10. Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar..
    11. Terminalde kaçak pişmaniye operasyonu
    12. Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası..
    13. Kritik görüşme sonrası Beştepe'den..
    14. Bu insanların ne yaptığını öğrenince..
    15. Bayraklı’nın parkları yenileniyor
    16. Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile..
    17. Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    18. Cumhurbaşkanlığı: "Erdoğan ile..
    19. Hakkari’de 987 küçük baş hayvan..
    20. Tosyalı esnaf yaralı kargayı elleriyle..
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...