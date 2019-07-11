0553 313 94 23

Bayraklı’nın halk oyunları dereceye alıştı

Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi, Artvin’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:04
Bayraklı’nın halk oyunları dereceye alıştı

Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi, Artvin’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci oldu. Bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarışan, 2016 ve 2017 yıllarının gençlerde Türkiye şampiyonu ekip, kazandıkları kupaları Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a hediye etti.


Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Artvin’de düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, büyükler geleneksel düzenlemeli dalda 92.42 puanla 9 katılımcı ekip arasından Türkiye 2’ncisi olmayı başardı.


2016’dan bu yana gençlerde iki Türkiye birinciliği, gençler ve büyüklerde de iki Türkiye ikinciliği bulunan başarılı ekip, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Yıllardır katıldıkları müsabakalarda Bayraklı’yı başarıyla temsil eden ve ilçenin gururu olan halk oyunları ekibini tebrik eden Başkan Sandal, “İkinci olmak da çok kolay değil. Sizlerde şampiyon olacak potansiyel var. Bence zaten birinci olmuşsunuz” dedi.


Halk oyunları ekibi yöneticisi Ezel Keç de, "Başkanlığınızdan sonra aldığımız kupaları size hediye etmek istiyoruz. Ekip olarak iddialı bir takımız. Önümüzdeki yıllarda da şansımızın olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.


Halk oyunları ekibine destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Sandal, ekibe başarılar dileyerek, kupalar için teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sütte yeni nesil ambalaj
    1. Sütte yeni nesil ambalaj
    2. Manavgat Belediyesi’nden evlilik okulu
    3. Tuzla’da etekli, pompalı tüfekli..
    4. Sivas’ta, ‘Türkmenistan Kültür Günleri..
    5. Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"
    6. Raylı sistemlerde "yerlilik" hamlesi!..
    7. Mecliste Irak konulu toplantı
    8. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    9. Çatak’ta tahrip olan yollar yenileniyor
    10. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    11. Suriyeli hamile kadın ve bebeğini..
    12. İklim değişikliğiyle mücadeleye..
    13. DAP Yapı İzmir’i sevdi
    14. Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline..
    15. Kazakistan'ın "enerji merkezi"..
    16. Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk..
    17. 6 çocuğuna dilencilik yaptıran..
    18. Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda..
    19. Teslimatlar sonrası çok sert F-35..
    20. Avro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
    21. Emniyetten KPSS adaylarına yol..
    22. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    23. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    24. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    25. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    26. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın..
    27. TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne..
    28. Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki..
    29. İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo..
    30. Uclg-Mewa toplantısı sona erdi
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!