Bayraklı’nın halk oyunları dereceye alıştı

Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi, Artvin’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci oldu. Bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarışan, 2016 ve 2017 yıllarının gençlerde Türkiye şampiyonu ekip, kazandıkları kupaları Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a hediye etti.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Artvin’de düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, büyükler geleneksel düzenlemeli dalda 92.42 puanla 9 katılımcı ekip arasından Türkiye 2’ncisi olmayı başardı.

2016’dan bu yana gençlerde iki Türkiye birinciliği, gençler ve büyüklerde de iki Türkiye ikinciliği bulunan başarılı ekip, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Yıllardır katıldıkları müsabakalarda Bayraklı’yı başarıyla temsil eden ve ilçenin gururu olan halk oyunları ekibini tebrik eden Başkan Sandal, “İkinci olmak da çok kolay değil. Sizlerde şampiyon olacak potansiyel var. Bence zaten birinci olmuşsunuz” dedi.

Halk oyunları ekibi yöneticisi Ezel Keç de, "Başkanlığınızdan sonra aldığımız kupaları size hediye etmek istiyoruz. Ekip olarak iddialı bir takımız. Önümüzdeki yıllarda da şansımızın olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Halk oyunları ekibine destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Sandal, ekibe başarılar dileyerek, kupalar için teşekkür etti.