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Bayraklı’nın bozuk yollarına neşter

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kentte ihtiyaç duyulan bozuk yollar için 7 bin 200 metrekarelik alanda bin 800 ton asfalt serildi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:50
Bayraklı’nın bozuk yollarına neşter

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kentte ihtiyaç duyulan bozuk yollar için 7 bin 200 metrekarelik alanda bin 800 ton asfalt serildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de çalışmalar kapsamında 45 bin tonluk asfalt desteğinde bulundu.


Bayraklı ilçesinde, yol düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği kapsamında çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarını artırmak ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için bozuk olan yolları kazıma işleminin ardından asfaltladı. Ekipler, bu kapsamda 2086/9 sokak, Manavkuyu Mahallesi; 275/4, 275/2, 249/5, 266 sokak; Adalet Mahallesi 1643/9 sokak; Türker Aydın Sokak ve Osmangazi Mahallesi 579 sokaktaki çalışmalar kapsamında 7 bin 200 metrekarelik alanda bin 800 ton serim gerçekleştirdi.


Büyükşehir ekipleri de, 24 mahallede yürütülen çalışmalarda 30 bin ton asfalt serimi ve 15 bin ton da yol yama işlemleri yaptı. Bozuk olan yolları onaran Bayraklı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokakların tespitinin ardından buralarda da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde sıcak asfalt serimine devam edeceği belirtildi.


Bayraklı’nın her mahallesinde ne ihtiyaç varsa hepsine tek tek dokunacaklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı daha modern bir ilçe görünümüne kavuşturmak ve acil yapılması gereken yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz büyükşehir belediyesi ile koordineli şekilde bozuk yolların onarımını yaparken bazı bölgelerde asfaltı kazıdıktan sonra yeni asfalt serimi işlemi yapıyor. Bayraklı’nın ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarında çalışmalarımız devam edecek” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:50
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