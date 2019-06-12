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Bayraklılı öğrenciler Harvard’ta sunum yaptı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı nisan ayında ziyaret ederek geliştirdikleri projelerini anlatan başarılı iki lise öğrencisi Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, Bayraklı’yı Amerika’da temsil ederek, ilçenin gurur kaynağı oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
Bayraklılı öğrenciler Harvard’ta sunum yaptı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı nisan ayında ziyaret ederek geliştirdikleri projelerini anlatan başarılı iki lise öğrencisi Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, Bayraklı’yı Amerika’da temsil ederek, ilçenin gurur kaynağı oldu. Karbondioksit gazını soğutucu sisteme dönüştüren başarılı gençler, yaptıkları sunumla Harvardlı profesörlerin dikkatini çekmeyi başardı.


Liseli öğrenciler Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, çimento üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksit gazından soğutucu sistem yapan proje geliştirdi ve bu projelerini dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’ta bilim insanlarına sundu. İki başarılı öğrencinin ortak projesi, hem doğa dostu olma hem de geri dönüşüm özelliğiyle tüm katılımcıların ilgisini çekti. Bunun sonucunda Harvard’tan diploma alan başarılı ikili özel ve yurt dışındaki üniversitelerden burs imkanı elde etti. Üniversite başvurularında sağlanacak kolaylığın yanı sıra burs katkısı sağlayacak diplomanın, aynı zamanda Harvard’ın da kapılarını aralamak için bir başlangıç olacağı da kaydedildi. Sunumlarını sıfır hatayla tamamlayan öğrencilerin bir sonraki hedefinin ise; çimento fabrikaları için uyguladıkları sistemi özellikle gecekondu bölgelerindeki soba bacalarından çıkan karbondioksit salınımını azaltmak içinde geliştirmek olduğu belirtildi.


Harvard Üniversitesini tercih eden Bayraklı’nın başarılı gençleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı dönüşte de ziyaret etti. Öğrencilere her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Sandal, ikiliye eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler de Sandal’a, Amerika’dan getirdikleri Harvard yazılı tişört ve kalem hediye etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
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