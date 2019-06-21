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Bayraklı’da kursiyerlerden yılsonu sergisi

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, düzenlenen yıl sonu sergisinde ürettikleri birbirinden değerli eserleri görücüye çıkardı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:18
Bayraklı’da kursiyerlerden yılsonu sergisi

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, düzenlenen yıl sonu sergisinde ürettikleri birbirinden değerli eserleri görücüye çıkardı. Havuz Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 15 semt merkezinden 300 kursiyerin el emeği ürünleri yer aldı.



“Üreten kadınlar, geçmişten geleceğe” yılsonu sergisinin açılış kurdelesini Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Osman Akseki, Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnal, meclis üyeleri ve kursiyerler birlikte yaptı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında Başkan Vekili Akseki ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İnal, yıl boyunca kurslara gelerek üreten, sergiye katılan tüm kursiyerleri tebrik ederek, başarılar diledi ve emekleri için teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yoğun ilginin olduğu organizasyonda Osmangazi semt merkezi ritim ve bağlama kursiyerleri de sundukları müzik dinletisindeki performanslarıyla beğeni topladı. Canlı müzik eşliğinde danslar edip, eğlenen kadınlar yıl boyunca büyük emeklerle yaptıkları ürünleri sergilemenin gururunu yaşadı. Bayraklı Belediyesine ait stantlarda ve sergilerde ürettiklerini satarak, ev ekonomilerine de katkı sağlayan onlarca kursiyer, yılsonu sergisinde en güzel ürünlerini ziyaretçilere sundu. Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl ev tekstili, giyim, yağlı boya resim, el nakışları, kurdele nakışı, ahşap boyama, takı tasarım, iğne oyası, makine nakışı ve kırk yama gibi alanlarda açılan kurslara Bayraklı’nın her mahallesinden yüzlerce kadın katılıyor.



Sandal: “Sizinle ne kadar gurur duysak az”


Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da İstanbul dönüşü, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile birlikte sergiyi gezdi. Kursiyerleri tebrik ederek çok başarılı eserlerin sergilendiğini ve gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade eden Başkan Sandal, “Hepsi birbirinden güzel ve kıymetli çok güzel ürünler var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri kutluyorum. Geçmiş dönemde bu işin önünü açan belediye başkanımız ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen de bu işi daha da büyütmek ve bununla ilgili bir kadın kooperatifimiz var. Onu bir şekilde hızlandırmak, internet üzerinden satışını aktif hale getirmek, belki de pazarlarımızın belirli günlerini bu tür işlere ayırmak lazım. Daha nitelikli, daha sağlıklı ortamlarda buluşmak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Stantları tek tek gezen Başkan Sandal’a Mansuroğlu 1 Semt Merkezi kursiyerleri ve eğitmeni tarafından yapılan Türk bayrağı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:18
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