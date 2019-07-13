Bayraklı’da kurban satış yerleri kura ile belirlendi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kurban satış yerleri kura ile belirlendi. Bundan sonraki yıllarda da kura çekilmeye devam edileceğini vurgulayan yetkililer, kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bayraklı ilçesindeki Doğançay’da kurulacak kurban satış pazarı için hazırlıklarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Kurban Bayramının ilk etabını oluşturan kurban satış çadırlarının yerlerini çekilen kuralarla belirledi. Kurban satışı yapacak vatandaşların kendi aralarında seçtiği kişiler tarafından objektif bir şekilde çekilen kuralar, zabıta ekiplerinin gözetiminde tamamlandı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda; 58’i büyükbaş 31’i küçükbaş olmak üzere 89 kurban satış çadırının yeri belli oldu ve sahiplerine teslim edildi. 10 yıldan sonra ilk kez kura ile belirlenen uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden kurbanlık satıcıları, “Herkes kaderine razı oldu. Tartışmasız, sorunsuz, şeffaflık ve hakkaniyet içinde bir uygulama” diyerek, yetkililere teşekkür etti.

Bundan sonraki yıllarda da kura çekilmeye devam edileceğini vurgulayan yetkililer, kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydetti.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediyenin fen işleri, zabıta, veteriner, temizlik işleri müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderileceği belirtildi. Görevli ekiplerin, bayram süresi boyunca da alanda görev yapacağı açıklandı.