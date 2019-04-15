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Seçim 2019 Sayfası

Bayraklı’da ilk meclis toplandı

Bayraklı Belediye Meclisi, Serdar Sandal başkanlığında ilk kez toplandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Bayraklı’da ilk meclis toplandı

Bayraklı Belediye Meclisi, Serdar Sandal başkanlığında ilk kez toplandı. Belediye meclisinde görev yapacak komisyon üyelerinin belirlendiği nisan ayının ilk oturumunda Bayraklı’daki tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Başkan Sandal, "Vatandaşımız hangi partiye oy verirse versin herkesin başımızın üzerinde yeri var. Nereye, ne gerekiyorsa eşit şekilde hizmet gidecek" dedi.



Bayraklı Belediyesindeki yeni dönemin ilk toplantısında meclis başkan vekilleri, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Yeni dönemde gençlik ve spor komisyonu, çocuk, gençlik ve spor komisyonu olarak değiştirilirken ayrıca; yeni olarak uyuşturucuyla mücadele, araştırma-geliştirme ve kentsel dönüşüm komisyonları kuruldu. Toplantıda yapılan oylama sonucunda meclis başkan vekilliğine İrfan Önal ve Gönül Güngör, divan üyeliğine de İpek Kul ile Mukaddes Işın seçildi. Mecliste ayrıca 5 yıl süresince görev yapacak ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi. Buna göre Belediye encümenine meclis üyelerinden İrfan Önal, İsmail Sarı ve Kıyasettin Aydemir seçildi. CHP Meclis Grup Başkan Vekili Yeşim Tekoğlu, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili ise Abdullah Aktaş oldu.



“Herkese kapımız açık”


Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bugüne kadar hem seçim propagandamızda hem de sonraki süreçte hep söyledik. Biz Bayraklı’daki bütün vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Biz parlamenter demokrasiye inanan bir partinin üyesiyiz. Seçimlere inanan bir partiyiz. Doğal olarak seçimlerde vatandaşın hür iradesine saygı duyuyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin vatandaşımız; ister Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy versin, ister Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy versin, ister Halkların Demokratik Partisi’ne oy versin, İyi Parti’ye oy versin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy versin bu vatandaşlarımızın tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Gerekli hizmet neyse, bu hizmetin tamamını aktaracağız. AK Parti’li ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimize de kapılarımızın açık olduğunu, bütün önerilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi doğru algılayacağımızı, kabul edeceğimizi ve gereğini yapacağımızı buradan beyan ediyorum" diye konuştu.



Siyasi partilerin grup sözcüleri ve meclis üyeleri de söz alarak, Başkan Sandal’ı tebrik etti, yeni dönem için başarılar diledi. Bayraklı Belediyesi nisan ayı ikinci oturumu 18 Nisan saat 18.00’da yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
  1. doğa

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