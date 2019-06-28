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Bayraklı’da hurdaya geçit yok

Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, meskun alanda hurda biriktirerek çevreyi kirleten ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde hurdacılık yapanlara geçit vermiyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:50
Bayraklı’da hurdaya geçit yok

Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, meskun alanda hurda biriktirerek çevreyi kirleten ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde hurdacılık yapanlara geçit vermiyor. Son olarak Adalet Mahallesinde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, kendisine dahi ait olmayan arsada hurdacılık yaparak çevreyi kirleten, yapılan uyarılara da uymayan hurdacıya cezai işlem uyguladı, mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.


Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde çöp ve atık madde biriktirdiği tespit edilen hurdacıya operasyon düzenleyen Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, polis ekipleriyle birlikte bölgeye gitti. Operasyonda kaçak yollarla iş yeri olarak kullanılmak üzere yapılan barakalar yıkılırken, hurda mallara ise el konuldu. Bayraklı Belediyesi emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğinin 49’uncu maddesi kapsamında para cezası uygulanan şahsın, daha önce de birçok kez uyarıldığı ve cezai işleme rağmen kaçak yollarla hurdacılığa devam ettiği tespit edildi. Cezai işlem uygulanması ve şikayetlerin anında çözüme kavuşturulması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Ekiplerin müdahalesiyle temizlenen arsa için mahalle sakinleri yetkililere teşekkür etti. Ekipler denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirterek, çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak, görüntü kirliliği oluşturacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri atıklar biriktirenlere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:50
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