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Bayraklı’da deve güreşleri

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

10 Mart 2019 Pazar 16:05
Bayraklı’da deve güreşleri

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen deve güreşleri festivali yine renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı ve çoğunluğu Ege olmak üzere 7 bölgeden 200 devenin güreştiği etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu bizim kültürümüz. Bu Yörük kültürü. Söz veriyoruz. Burada geleneğimize devam edeceğiz” dedi.

 

İzmir’in yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa’dan da develerin katıldığı deve güreşleri, Bayraklı Smyrna Meydanı’nda gerçekleşti. Farklı illerden binlerce vatandaş güzel havanın da etkisiyle Bayraklı’ya akın etti. Aileleriyle birlikte deve güreşlerini izlemeye gelen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde zeybek oynamayı da ihmal etmedi. Smyrna Meydanı’na gelenleri selamlayan ardından da meydanın etrafını hıncahınç dolduran vatandaşlara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu bizim kültürümüz. Yörük kültürü. Kadınlara, erkeklere boks yaptırıp, dövüştürerek canlarını acıtanlarla bizi karıştırıp, kültürümüze saldırmasınlar” diye konuştu.



"Ben deli cesur bir adamım topunuz gelin"

 

Geleneğin önümüzdeki yıllarda da süreceği mesajını veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, “İzmir’in göbeğinde kadınlarımızı, erkeklerimizi boks yaptırıp, kafes dövüştürüp, onların canını acıtanlar deve güreşlerini bahane edip kültürümüze saldırmasınlar. Bu bizim kültürümüz. Bu Yörük kültürü. Yörükler neredesiniz? Bakın Atatürk ne demiş; ’Nerede Toros’larda bir çadır görüyor ve o çadırda hele de bir duman tütüyorsa şunu biliniz ki; Türk milletini kimse yenemez.’ Yörüklerin olmadığı Anadolu coğrafyası yoktur. Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar Yörük vardır. Birileri kendini tarif ederken ben Dersimli Ahmet, öbürü Mersinli Mehmet, diğeri Antepli Hüseyin bir başkası başka şehir diyor. Biz Atatürk cumhuriyetinde yaşıyoruz. Kendimizi tarif ederken, ben ’Atatürk cumhuriyetinin çocuğu Hasan Karabağ’ diyorum. Doğduğun yeri söyleyerek adam olamazsın, inançlarınla adam olursun. Yaşamınla olursun, bayrağınla olursun, cumhuriyet sevgisiyle olursun, Atatürk ile olursun. 10 yıldır Atatürk’ü bu meydanlarda dünyaya duyurduk. Atatürk’ü sevmeyenler Türkiye’yi zapt etmek istiyor. Bu her siyasi çizginin içinde var. Benim bulunduğum siyasi çizginin içinde de var. Şunu söylüyorum; ’Hasan Karabağ’ı etkisizleştirelim, onu silelim’ diyenler Ankara’dan başlayarak, Bayraklı’ya kadar bir pislik organizasyonuyla saldırıyorlar. Yalnız bunlar bir şeyi bilmiyor. Ben sizin canınıza okurum. Ben deli cesur bir adamım topunuz gelin. Bundan sonraki süreçte de göreceksiniz. Siz mi adamsınız, biz mi adamız? Çöplükten gelen, çöplüğe gider” dedi.



Gelenek sürecek

 

Karabağ sözlerini şöyle noktaladı: "Deve güreşlerini kaldıracaklarmış. Kim? Başkan adayları. Siz kaldırırsanız; biz Yörükler burada yine yaparız. Söz veriyoruz. Burada biz devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne mutlu Türküm diyene."

 

Etkinlik sonunda şampiyon deve sahiplerine kupaları verildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:05
  1. Muğla
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Edirne
  6. Diyarbakır
  7. Çanakkale
  8. Balıkesir
  9. Aydın
  10. Ankara
  11. kültür

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