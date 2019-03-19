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Bayraklı, Çanakkale şehitlerini unutmadı

Bayraklı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni unutulmaz bir etkinlikle kutladı.

19 Mart 2019 Salı 10:55
Bayraklı, Çanakkale şehitlerini unutmadı

Bayraklı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Şehitlerin canlandırmalarla, şiirlerle anıldığı, tiyatro, halk müziği korosu ve halk oyunları ekibi gösterileriyle renklenen etkinlikte Çanakkale Zaferi anlatıldı.



Bayraklı Belediyesi tiyatro, Türk halk müziği ve halk oyunları ekipleri ortak gösteriyle Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. Etkinliğe Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama ve Şehitleri Anma Programı kapsamında hazırlanan gösteri izleyenlerin tüylerini diken diken ederken salonu dolduran vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Nazım Hikmet’in “Kuva-yi Milliye Destanı” şiirinden tiyatroya uyarlanan ve Kerem Yalçın’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda ulusal kurtuluş mücadelesi dönemi konu edildi. İzleyenleri o yıllara götüren ve çekilen zorluklar karşısında gözleri yaşartan bir başarı hikayesi yazan kahraman askerlerin canlandırmalarıyla güç şartların yeniden yaşatıldığı etkinlik büyük beğeni topladı. Türk halk müziği korosu şefliğini Erkan Demir’in yaptığı gecede halk oyunları ekibi de Hüseyin Keç yönetiminde sahne aldı.



Uzun süre ayakta alkışlanan gösteri sonrası sahneye çıkan ve Bayraklı’da düzenlenen bu anlamlı etkinliklerden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı, “Bu gibi anlamlı günleri Bayraklı’da yaşatan başkanımız Hasan Karabağ’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Salonu dolduran vatandaşlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, hep bir ağızdan İzmir ve 10’uncu Yıl Marşlarını coşkuyla söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:55
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