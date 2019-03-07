Bayraklı Belediyesi’nden o iddialarla ilgili açıklama

Bayraklı Belediyesi, bazı haberlere yönelik yaptığı açıklamada, vergi müfettişlerinin şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık hesap dönemindeki tüm defterler incelediğini, herhangi usulsüz bir işlem tespit edilmediğini bildirdi.

Bayraklı Belediyesi, bazı haber sitelerinde yer alan personellerin yargılanacağına yönelik çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Vergi müfettişlerinin şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan bir incelemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma iznine istinaden Danıştay’ın onayıyla Baybel Genel Hizmet San. ve Ticaret Anonim Şirketi, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişliği tarafından incelenmiştir. Vergi müfettişliği tarafından, şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık hesap dönemindeki tüm defterler incelenmiş ve neticesinde usulsüz bir işlem tespit edilmediği gibi belediyeye yapılan satışların uygun fiyatla yapıldığı ve faturaların gerçeği yansıttığı tespitleri yapılmıştır. Söz konusu raporlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulacaktır. Böylece verilen soruşturma izninin hükmünün kalmadığı da ortaya çıkacaktır."