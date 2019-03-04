Bayraklı Belediyesinden istihdama büyük katkı

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki işsizlik sorununu İŞKUR ile yaptığı işbirliği ile çözüme kavuşturmaya devam diyor. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren işverenle işsizleri bir araya getiren İŞKUR masasına 31 bin 233 kişi CV bıraktı. Başvurular sonucunda ise 13 bin 880 vatandaş çeşitli firmalarda iş sahibi oldu.

Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binasında yer alan ve İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında İŞKUR masasına gelen vatandaşlar yetkililerle önce sisteme kayıt yaptırıyor. Daha sonra firmalardan gelen talepler doğrultusunda cep telefonlarına gelen mesajla toplu iş görüşmelerine çağrılıyor. Görüşmeleri olumlu geçen adaylar firmanın kadrosunda iş başı yapmak üzere tekrar davet edilerek iş başı için gerekli işlemleri yapılıyor. İş başvurusunda bulunarak, bu projeden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar Bayraklı Belediyesi İŞKUR Masası’na CV vererek iş sahibi olma şansından faydalanabiliyor.

İşsiz vatandaşlarımızı iş sahibi yapıyoruz

Türkiye’de yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin işsizlik olduğunu Bayraklı’daki durumun da farklı olmadığını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İlçemizdeki işsizlik oranını en aza indirmek için göreve geldiğimizden bu yana çalışıyoruz. İŞKUR ile yaptığımız anlaşma kapsamında 2010 yılından bu yana işverenle iş arayanı bir araya getiriyoruz. Bize müracaat eden firmalara bugüne kadar binlerce yeni personel göndererek onları iş sahibi yaptık. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor" dedi.