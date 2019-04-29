Bayraklı Belediyesinde yeni görev dağılımı yapıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Serdar Sandal, yeni dönemde birlikte çalışacağı bürokratları belirledi.

Yeni yapılan görev dağılımına göre Bayraklı Belediyesinde 9 yıldır Özel Kalem Müdürü olan Çağla Kadakal belediye dershanesi BAYSEM’de görevlendirildi. Yerine yerel seçimler dolayısıyla istifa ederek ayrılan Jale Gönüslü Karasu getirildi. Karasu’ya ayrıca Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği görevi de verildi. Karasu’nun istifasıyla yerine atanan Cansu Uçar ise, memur olarak Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğüne atandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü V. Selin Orhan’ın yerine müdür vekili olarak Selda Arslan getirildi. Orhan ise memur olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne atandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sakine Akyüz’ün yerine eski Muhtarlık İşleri Müdürü Ayşe Şanlı getirildi. Akyüz ise, memur olarak Kütüphane Müdürlüğüne atandı. Diğer müdürlüklere ait görev dağılımı ise şöyle oldu:

"Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Ertuğrul Ersan, Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Ahmet Ceran, Temizlik İşleri Müdür Vekili Burak Soner, Fen İşleri Müdür Vekili Yusuf Açıkgöz, Bilgi İşlem Müdür Vekili Ömer Hakan Karaküçük, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdür Vekili Umut Devrim Eryarar, Hukuk İşleri Müdür Vekili Meltem Özsarı, Araştırma ve Geliştirme Müdür Vekili Banu Özgürel, Park ve Bahçeler Müdür Vekili ise Seyfi Küçük oldu."

Müdürlüklerin bağlı bulunduğu belediye başkan yardımcılıkları da yeniden düzenlendi. Buna göre Özel Kalem, Teftiş Kurulu ve Hukuk İşleri Müdürlükleri doğrudan başkanlığa bağlı olurken, Emlak İstimlak, Kentsel Tasarım, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Ruhsat ve Denetim, Yapı Kontrol ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlükleri Başkan Yardımcısı Bahar Erdican’a bağlandı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetler, Zabıta, Veteriner İşleri, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler ile Muhtarlık İşleri Müdürlükleri de Başkan Yardımcısı Yıldırım Ayaz’a bağlandı. İnsan Kaynakları, Yazı İşleri ve Encümen, Mali Hizmetler, Bilgi İşlem ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri Mehmet Şimşek’e, Spor ve Kütüphane Müdürlükleri Gamze Eraslan’a, Kent Tarihi ve Tanıtım ile Sağlık İşleri Müdürlükleri de Gökalp Işın’a bağlandı.

Bayraklı’da rekor oyla seçilen Başkan Sandal, bürokratlarına yeni görevlerinde başarılar diledi.