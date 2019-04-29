0553 313 94 23

Bayraklı Belediyesinde yeni görev dağılımı yapıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Serdar Sandal, yeni dönemde birlikte çalışacağı bürokratları belirledi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:47
Bayraklı Belediyesinde yeni görev dağılımı yapıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Serdar Sandal, yeni dönemde birlikte çalışacağı bürokratları belirledi.


Yeni yapılan görev dağılımına göre Bayraklı Belediyesinde 9 yıldır Özel Kalem Müdürü olan Çağla Kadakal belediye dershanesi BAYSEM’de görevlendirildi. Yerine yerel seçimler dolayısıyla istifa ederek ayrılan Jale Gönüslü Karasu getirildi. Karasu’ya ayrıca Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği görevi de verildi. Karasu’nun istifasıyla yerine atanan Cansu Uçar ise, memur olarak Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğüne atandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü V. Selin Orhan’ın yerine müdür vekili olarak Selda Arslan getirildi. Orhan ise memur olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne atandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sakine Akyüz’ün yerine eski Muhtarlık İşleri Müdürü Ayşe Şanlı getirildi. Akyüz ise, memur olarak Kütüphane Müdürlüğüne atandı. Diğer müdürlüklere ait görev dağılımı ise şöyle oldu:


"Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Ertuğrul Ersan, Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Ahmet Ceran, Temizlik İşleri Müdür Vekili Burak Soner, Fen İşleri Müdür Vekili Yusuf Açıkgöz, Bilgi İşlem Müdür Vekili Ömer Hakan Karaküçük, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdür Vekili Umut Devrim Eryarar, Hukuk İşleri Müdür Vekili Meltem Özsarı, Araştırma ve Geliştirme Müdür Vekili Banu Özgürel, Park ve Bahçeler Müdür Vekili ise Seyfi Küçük oldu."


Müdürlüklerin bağlı bulunduğu belediye başkan yardımcılıkları da yeniden düzenlendi. Buna göre Özel Kalem, Teftiş Kurulu ve Hukuk İşleri Müdürlükleri doğrudan başkanlığa bağlı olurken, Emlak İstimlak, Kentsel Tasarım, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Ruhsat ve Denetim, Yapı Kontrol ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlükleri Başkan Yardımcısı Bahar Erdican’a bağlandı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetler, Zabıta, Veteriner İşleri, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler ile Muhtarlık İşleri Müdürlükleri de Başkan Yardımcısı Yıldırım Ayaz’a bağlandı. İnsan Kaynakları, Yazı İşleri ve Encümen, Mali Hizmetler, Bilgi İşlem ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri Mehmet Şimşek’e, Spor ve Kütüphane Müdürlükleri Gamze Eraslan’a, Kent Tarihi ve Tanıtım ile Sağlık İşleri Müdürlükleri de Gökalp Işın’a bağlandı.


Bayraklı’da rekor oyla seçilen Başkan Sandal, bürokratlarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Manisa’daki feci kazada ölü sayısı..
    2. İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün işçi..
    3. Hollanda Milli Günü Ankara'da kutlandı
    4. Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor:..
    5. Çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
    6. Kaçak sigara satan iş yerine ceza yağdı
    7. Türkiye ile Azerbaycan arasında..
    8. İYİ Partili Türkkan'dan ezber bozan..
    9. Bayraklı Belediyesinde yeni görev..
    10. Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı
    11. Sokakta baygın halde bulunan taksi..
    12. Terminalde kadınlar tuvaletinde..
    13. Define avcıları suçüstü yakalandı
    14. GÜNCELLEME - Amatör boksörün..
    15. Kardeş iki ülkeden ’ticaret’ atağı
    16. Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    17. Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    19. Emenike, Fenerbahçe taraftarına çağrı..
    20. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    21. KEALFEST Ahmet Ümit’i ağırladı
    22. Boksörü sopayla döverek öldüren 2 kişi..
    23. "Avukatlara şiddet savunma hakkına..
    24. MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Tek tip..
    25. Kadın yolcunun havalimanı çalışanına..
    26. Bel tutulmasına hangi bölüm bakar?
    27. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    28. Çavuşoğlu: Sural'ın ailesi artık bizim..
    29. Garanti'den 3 ayda 1 milyar 757,4..
    30. Basketbolda maçın ardından
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı