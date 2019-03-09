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Bayraklı Belediyesi’nde en düşük işçinin maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş 6 no’lu şube arasında bin 110 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Bayraklı Belediyesi’nde en düşük işçinin maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş 6 no’lu şube arasında bin 110 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşmeye göre, Bayraklı Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu.


Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş 6 no’lu şube arasında toplu sözleşme heyecanı yaşandı. Bin 110 işçiyi kapsayan toplu sözleşme, DİSK Genel-İş 6 no’lu Şube Başkanı Emine Yılmaz ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ arasında imzalandı. Anlaşmaya, en düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu.


Toplu sözleşmede en önemli taleplerden biri olan asgari ücret farkı ve yüzdelik dilimlerin bu toplu sözleşmede yer aldığını belirten Emine Yılmaz, "Yol ve yemek paralarımız için 3 yıl önceki ücretler veriliyordu. Artık günün koşullarına getirildi. Tüm işçilere haftada 2 bin 250 gr yoğurt ve yılda 1 defaya mahsus olmak üzere sivil mont kaban ve ayakkabı verilecek. Ayrıca yaklaşık 400 TL değerinde erzak hakkı getirildi. KHK ile sınırlı olan sosyal izinlere ilave sosyal izinler geldi. Banka promosyon hakkı elde edildi ve toplu sözleşmemize konuldu. İşçiler belediye tesislerinden yüzde 25 indirimli yararlanabilecek. Bu sözleşmeyle birlikte KHK ile kadroya geçen tüm işçi arkadaşlarımız toplu sözleşme, grev ve sendika hakkını elde etmiş bulunuyor. 10 yıldır birlikte çalıştığım ve 3 yıldır birlikte sendikal hak ve özgürlükler konusunda bize destek veren Hasan Karabağ unutulmayacak, işçi, emekçi, örgütçü bir başkan olarak yüreklerimizde yer alacaktır. Bundan sonra KHK kanunlarına karşı işçilerin ekonomik sosyal kültürel düzeylerini yükseltmek, arkadaşlarımızın insan onuruna yarışır ve çağın gerekliliklerine uygun bir yaşam düzeyini sağlamak için mücadelemiz devam edecektir" dedi.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da, "10 senedir maaşlarınızı geciktirmeden verdik. Her zaman çalışanlarımızdan yana olduk. Umarız bundan sonra da yine aynı şekilde devam eder. Bu toplu sözleşme tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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