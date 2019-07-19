0553 313 94 23

Bayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi akını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Bayraklı Baba Türbesi, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:03
Bayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi akını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Bayraklı Baba Türbesi, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.


Asıl adı Karacabey olan Bayraklı Baba, Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı ordusunda sancaktar olarak görev yapıyordu. Ankara Savaşındaki Timur yenilgisinden sonra Emir Süleyman saflarında yer aldı. 1410 yılındaki bir savaşta etrafı düşman askerlerince çevrilen Karacabey, taşıdığı sancağı düşman eline geçmemesi için parçalayarak yuttu. Yaralı olarak bulunduğunda, kendisine taşıdığı sancağın nerede olduğu sorulunca yuttuğunu belirtmesi üzerine bu durum inandırıcı bulunmadı. Yuttuğunu ispatlamak için palasıyla karnını yaran Karacabey, kanlı sancak parçalarını arkadaşlarına gösterdi. “Kıyamete kadar üzerimden bayrak eksik etmeyin” diye vasiyet ederek vefat eden Karacabey’in türbesi bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türbesi bayraklarla donatılan ve yapılan duaların büyük çoğunluğunun kabul olmasıyla nam salan Bayraklı Baba, özellikle sağlık problemleri olan vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.



“1410 yılından beri bayrağımız üstünde dalgalanıyor”


Yaklaşık 35 yıldır, ailecek türbenin her türlü ihtiyacı ile gönüllü olarak ilgilenen Battal ailesinden Oya Battal, Bayraklı Baba türbesinin geçmişi hakkında bilgiler vererek, “Kendisi Osmanlı döneminde sancaktarmış. Ordu içinde tek bir bayrağımız varmış. Kendisine o teslim edilmiş. Hiçbir şekilde bayrağın düşmana verilmemesi kendisine söylenmiş. Bayrak dediğimiz de eski dönemdeki sancak. O da sancağı düşmana vermemek için komutanının dediğini yapıyor ve saklıyor. Düşman geliyor, pusu kuruyor ve sancağı almak istiyor. O da sancağı vermemek için bayrağı parçalayarak yutuyor. Bayrağın nerede olduğu sorulunca yuttuğunu söylüyor. İnanmıyorlar. Eski insanlar gururlu insanlardır. Kendisi ile dalga geçildiğini anladığı için ispatlamak amacıyla palasını çekiyor, karnını yarıyor ve bayrak kanlar içinde içinden çıkıyor. ‘Kıyamete kadar bayrak üzerimden eksik etmeyin’ diye vasiyette bulunmuş. 1410 yılından beri bayrağımız üstünde dalgalanıyor” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "S-400 güvenliğimiz için bir hamle"
    1. "S-400 güvenliğimiz için bir hamle"
    2. Hakan Atilla kimdir, nereli ve kaç..
    3. Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
    4. Her engellinin bir "iş koçu" olacak
    5. Trabzonspor, Erce Kardeşler’in..
    6. Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle..
    7. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK..
    8. Çoğu gitti azı kaldı
    9. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    10. Bayram alışverişinde 'sahte para'ya..
    11. (Tekrar) 14. Uluslararası Turunçgil..
    12. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği..
    13. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    14. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    15. Suriyeli ailelere ‘Davranış Eğitimi’
    16. Evlenme vaadiyle 2 milyon TL..
    17. 50 yıldır hayvancılıkla geçimini..
    18. Samsunspor kamp için Bolu’ya gitti
    19. Petkimspor’dan iki transfer
    20. Yaz kampına katılan öğrencilere..
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?