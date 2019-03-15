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Bayrakla Birleşenler Fotoğraf sergisi açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi fotoğraf sergisi açıldı.

15 Mart 2019 Cuma 16:30
Bayrakla Birleşenler Fotoğraf sergisi açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi fotoğraf sergisi açıldı.



Cacabey Meydanında açılan sergide konuşan Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Çanakkale ruhunu yaşatmak için askerin o dönemlerde kullandığı menünün halka ikramıyla gelecek nesillerin aynı ruhu taşımasını önemsediklerini söyledi.



Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ında katılım gösterdiği sergide; Çanakkale savaşının görsel anlatımları ve fotoğrafları ile Kırşehir’de şehit düşmüş askerlerin, polislerin ve sivil vatandaşların anıları yaşatılmaya çalışılıyor. Çanakkale Şehitler Haftası süresince kalacak sergide katılımcılaraşekersiz üzüm hoşafı, kuru ekmek ve yağsız buğday çorbası ikramı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:30
  1. sergi
  2. fotoğraf

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