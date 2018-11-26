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Bayrak tutan vatandaşlara da ateş etmişler

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, şehit Özcan Özsoy'un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy, elinde bayrak olmasına rağmen darbecilerin kendisine ateş ettiğini söyledi

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
Bayrak tutan vatandaşlara da ateş etmişler

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, şehit Özcan Özsoy'un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy müşteki olarak dinlenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı halkı meydanlara çağırmasının ardından kardeşi Özcan Özsoy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini anlattı.

Yolların kapatılması nedeniyle Külliye'ye gidemediklerini, bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı tarafına yöneldiklerini belirten Özsoy, bu esnada elinde bayrak olan bir vatandaşın askerlerin kendisine ateş ettiğini söylediğini aktardı.

Tekin Özsoy, bayraklı birine ateş edilmesi karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, "Bunun üzerine bayrağı alarak askerlerin olduğu tarafa gittim. Aramızda az mesafe kalmıştı, onlara yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığım sırada ateş edildi. Mermi kaşımı sıyırdı, ilk başta plastik mermi zannettim ama gerçek olduğunu, yanımda vurulup düşenler olduğunu görünce fark ettim. Bayrak tutanlara bile ateş ediyorlardı." dedi.

Sabah saatlerine kadar karargahın nizamiyesinde vatandaşlarla beklediğini aktaran Özsoy, kardeşi Özcan'a ulaşaması üzerine hastanede olabileceğini düşünerek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiğini ifade etti.

Tekin Özsoy, kardeşinin başından vurulduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı bilgisini aldıktan sonra bir kez daha Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na gittiğini ifade ederek, "Kardeşim başından vurulmuştu, doktorlar durumunun kritik olduğunu söyleyince hastaneye gelmeleri için akrabalarımızı aradım. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığına gittim. Geldiğimde darbecilerin teslim alındığını gördüm. Kardeşim Özcan ise olaydan 118 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu." şeklinde konuştu.

Kardeşini şehit edenler başta olmak üzere bütün darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Özsoy, davaya katılmak istediğini de sözlerine ekledi.

Duruşmaya devam ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
  1. 15 Temmuz
  2. darbe
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı

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