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Bayrak Tepe’deki dev bayrakla ilgili açıklama yapıldı

Ceylanpınar ilçe girişinde bulunan ve eski adı küçük Kepez olan Bayrak Tepe’de dalgalanan dev bayrağın uzun zamandan beri olmaması nedeniyle Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Bayrak Tepe’deki dev bayrakla ilgili açıklama yapıldı

Ceylanpınar ilçe girişinde bulunan ve eski adı küçük Kepez olan Bayrak Tepe’de dalgalanan dev bayrağın uzun zamandan beri olmaması nedeniyle Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bir açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada, kış mevsiminden kaynaklanan hava şartları nedeniyle sıklıkla değiştirilen bayrağın göndere çekme düzeneğinin bozulması nedeniyle bir süre bayrağı göndere çekemedikleri ifade edildi. 50 metrelik direkte dalgalanan 216 metrekare büyüklüğündeki bayrağın Türkiye’deki en büyük bayraklardan biri olma özelliğini taşıdığı, bayrağı göndere çekme mekanizması için ilgili servisle görüşüldüğü, düzeneğin en kısa zamanda onarılarak tekrar bayrağın tekrar göndere çekileceği belirtildi. Açıklamada, Bayrak Tepe’de bayrak olmamasının başka bir nedeni olmadığı ve sosyal medyada konu ile ilgili yapılan yorumların yersiz ve mesnetsiz olduğu dile getirildi.


Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, bayrağın ilçenin her tarafından görülmesinin yanı sıra sınır komşusu Suriye’nin de birçok yerinden görüldüğünü, düzenek tamirinin ardından yeniden göndere çekileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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