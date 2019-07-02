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Bayrak havada, 2 bin TL’lik ödül boşta kaldı

Kumluca’da 29.

02 Temmuz 2019 Salı 12:20
Bayrak havada, 2 bin TL’lik ödül boşta kaldı

Kumluca’da 29. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında “Yağlı Direkten Bayrak Alma” yarışmalarında bayrağı kimse alamadı. Akşamın karanlık vaktine kadar devam eden yarışmalarda yarışmacılar pes etti, ödül sahipsiz kaldı.


Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz Koyunda 29. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler akşamın geç saatlerine kadar sürdü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun konuşması ile başlayan etkinliklerde, Hünkar Dans Tiyatro Gurubunun animasyon gösterileri yer aldı ve ardından yarışmalara geçildi. Yarışmalar sonucunda, 50 metre yüzme yarışmasında, Mustafa Taşkın, 100 metre yüzme yarışmasında, Onur Kaplan, 200 metre yüzme yarışmasında Cüneyt Karaöz, 100 metre sırtüstü yüzme yarışmasında Mustafa Taşkın birinci oldu.


Tekne sürat yarışmasında ise 30 HP’de Emirhan 5 teknesi, tekne sürat yarışması 60 HP’de ise Doktor 07 adlı tekneler birinci oldu. Su altında en uzun bekleme yarışmasında ise, İlyas Acar birinci oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinliklerde Grup Bergüzar müzik grubu da mini bir konser verdi.



Bayrağı kimse alamadı


Yarışmaların en heyecanlı bölümü olan “Yağlı Direkten Bayrak Alma” yarışmalarında bayrağı kimse alamadı. Akşamın karanlık vaktine kadar devam eden yarışmalar sonuç bulmayınca, hiçbir yarışmacı Kumluca Belediyesi tarafından verilecek olan 2 bin TL’lik para ve sponsorlar tarafından verilecek çeşitli hediyelerin sahibi olamadı. Etkinliklere, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Yalçın Acargün, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “1926 yılında dünyaya bu denizin, bu limanlarda bu kara sularında bu koylarda Türk Bayrağı ile ticaret yapabilme yolcuları taşıyabilme hakkını Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla birlikte meclisten geçirmiş ve bu kanunu devreye sokmuştur. Biz bundan sonra bu ticareti, bu yolcu ticaretini, yolcu turizmine katkıda bulanabilirsek bizlere ne mutlu. Bunun için çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz. Karaöz Kabotaj ve Denizcilik Bayramının 29’uncusunu kutluyoruz. Karaöz’de ilk Kabotaj ve Denizcilik Bayramını Mavikent önceki dönem belediye başkanlarından Mustafa Çetinkya başlatmıştır. Sonraki dönem Mavikent Belediye Başkanımız Erdeniz Yavuz devam etmiştir. Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizde 29. cusunu, kaldığımız yerden bu yıl 1 Temmuz’da tam gününde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyoruz. Bu coşkuyu sizlere her yıl yaşatacağız. Tüm denizci kardeşlerimize bizlere sahip çıktıklarından dolayı buradan selam gönderiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:20
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