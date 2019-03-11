Bayrak asmak için çıktığı direkte akıma kapılan genç ağır yaralandı
Rize’nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı.11 Mart 2019 Pazartesi 20:13
Rize’nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Derepazarı ilçesi Fıçıcılar Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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