Bayrak asıyordu... Askıda kaldı

Olay gece saatlerinde Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bayrak asmaya çalışan vinç, yan yatarak askıda kaldı. Yan yatan vincin sepeti karşı şeritte bulunan restorasyon halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin iskelesine çakıldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için yolun her iki şeridini araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis gelen araçları alternatif yollara sevk etti.

Olayın yaşandığı sırada çevrede çalışan vatandaşlar ise vinç sepetinin iskeleye çarpması nedeniyle panik yaşadı. İHA'nın haberine göre; askıda kalan vinç, olay yerine sevk edilen iki kepçenin desteğiyle 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kapanan yol vincin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.