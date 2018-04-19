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Bayrak asan teröristler ezana engel oldu

Eli kanlı İsrail'in kuruluşunun 70. yılını kutlayan teröristler, İbrahim Camii'ne bayrak asarak bölgeyi Müslümanlara tamamen kapattı.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:45
Bayrak asan teröristler ezana engel oldu

Yahu Yerleşimciler Batı Şeria’nın El Halil şehrinde dün akşam yaptıkları kutlama törenlerinde yüzlerce havai fişek de kullandı.

İsrail güvenlik güçleri İbrahim Camii’ne giden yola çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirerek bölgeyi Müslümanlara tamamen kapattı.

Yahudi yerleşimciler İbrahim Camii’nde çok sayıda İsrail bayrağı açtı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:45
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