Bayrak Adası önlerinde asayiş ve güvenlik toplantısı

Kuşadası ilçesinin her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe asayiş ve güvenlik toplantısı bu hafta Sahil Güvenlik botunda denizin ortasında yapıldı.

Özellikle son dönemlerde artış gösteren göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin de ele alındığı Kuşadası ilçesi asayiş ve güvenlik toplantısı Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı TCSG 311 Botu’nda yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki toplantıya, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Dayıoğlu Sahil Gözetleme Radar İstasyon Komutanı Binbaşı Uğur ÜNLÜ,Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Aykut Kuş, TCSG 311 Bot Komutanı Yüzbaşı Muhittin Güneş Onay, TCSG 35 BOT Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Meral ile kolluk kuvvetlerinde görevli yöneticiler katıldı.

TCSG 311 Botu ile Kuşadası Körfezi ile Dilek Yarımadası milli parkı sahillerini gezen ilçe asayiş kurulu ayrıca Yunanistan’a en yakın noktamız olan Bayrak adası ve çevresinde de incelemede bulundu. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel güvenlik açısından denizlerin büyük önem taşıdığını belirterek, “ Asayiş ve güvenlik toplantımızı her hafta rutin olarak düzenli şekilde yapıyoruz. Bu haftaki toplantımızı ise sahil güvenlik botunda gerçekleştirdik. Özellikle göçmen kaçakçılığı konusunda da devam eden önlemleri detaylı görme fırsatı bulduk. İlçe sınırlarımız içerisinde tüm sahil şeridinde incelemede bulunduk “ dedi.