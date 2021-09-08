Bayrağı göklere, zirvelere dikip, daha nice destanlar yazacağız

Artık uyanma vakti gelmedi mi?

Gözlerinizi açın, yeni bir dünya imar ediliyor. Adaletin terazisini ortaya koyup yeniden nizam kurmaya geliyoruz.

Tarihe baktığımızda bir çağı kapatıp yeniden bir çağ açabilen necîp bir milletiz.

Yıllarca bu necîp milleti yıkmak için her türlü yollara başvuran, emperyalist ve kapitalist sistemlerini dikta etmek için baskı kurdular.

İçerden entrikalar çevirerek fitne tohumlarını saçtılar ve ülkemizi sömürü sistemine dâhil etmek istediler.

Fakat bu son çeyrek asırdır uyandık ve atağa kalktık. Bu da sömürgeci zihniyeti rahatsız etti.

Lâkin biz ayağa kalkarken etrafımızı da uyandırdık, can suyu olduk sömürülen milletlere…

Sınırlarımızı korumak için hamleler yaptık, yeri geldi soydaşlarımıza destek olduk yeri geldi adaletsizliğe karşı dur diyerek bölgenin halkına zulüm edenlere insanlık suçu işliyorsunuz tepkisini verdik, bi-iznillâh Türk askerinin çelik pençesi ile zulümleri durdurduk.

Güçlendikçe, dünyada söz sahibi olduk. Orta Doğu’da artık bir süper gücüz, bizden ayrı kimse oyun kuramaz hale geldi, hem sahada hem de masada varız.

Her dem yazdım, tarih diyor ki Batı çökecek dünyanın yeni süper gücü Türkiye olacak…

Ermeniler ne demişti Azerbaycan Karabağ’ı aldığında; o sizin Türkiye’den aldığınız SİHA ve İHA’lar olmasaydı bizi yenemezdiniz!

Libya, Suriye’de bizim ne işimiz vardı diyenlere cevaben biz dünyada adaleti tesis etmeye çalışıyoruz.

Amerika’nın çöküşüyle birlikte bir de Afganistan’dan kaçış hikâyesi var. Sivil halka zulüm edip öldüren onların ahını alan “zulümle âbâd olunmaz” sözünü hatırlaması lazımdır.

Amerika, Afganistan’dan uçaklarını, araçlarını, çoğu askeri teçhizatını geri götüremedi, yenildi ülkeyi hızla kaçarak terk etti.

Demek ki şunu unutmamak lazım. Dünyanın sözde süper gücü tabir edilen ülke çöküyor, sona gelindi, bekleyin, görün.

Sonuç olarak Batılar yenildi, Taliban Amerika’yı yendi…

Avrupa Birliği, kendi dağılacağı gibi Amerika’nın artık yeni dünyada yer alamayacağını da ifade ediyorlar.

Yeni bir dönem açılıyor, Amerika, Afganistan da neredeyse 3 trilyon dolara yakın para harcadı.

20 yıldır işgal ettiği Afganistan da sivil masum halkın kanı var ellerinde genç kızların namuslarını kirlettiler. Amerikan ve Batılı askerler genç, ihtiyar demeden katlettiler…

Onlara yardım eden Afganistan’ın satılmışları da bir kelb kadar değeri olmadı…

Mâ’mâfih Amerika 20 yıl sömürdüğü ülkeyi hiçbir şey yapmadan neden kaçtı? Taliban’la bir antlaşma yapmadığı gibi her şeyi bıraktı, tahrif ederek çekti gitti.

Veyahut gizli yaptı da ifşa etmediler mi? Bazı soru işaretleri yokta değil bu hızlı kaçış serüveninde. Akıllara deli sorular geliyor? Yoksa oyun içinde oyun mu var? İzleyip görmek lâzım.

Batı sömürü zihniyeti, oranın yerel halkından kendine kullanacaklarını satın alır, kullanır, işi bitince de ortada bırakır, sahipte çıkmaz, uçakların kanatlarından düşer ölürsünüz…

Tıpkı terör örgütlerine yaptıkları gibi kurdururlar, Türkiye’ye karşı PKK terör örgütünün bela ettikleri gibi, ama Türkiye mücadele etmekten geri adım atmadı, güçlenerek çıktı, sinek gibi ezdi. Silah sanayisini geliştirdi neredeyse dünya devi olma safhasına geldi.

İşte bu yüzdendir ki Afganistan’ın yeni Taliban yönetimi her mesajında Türkiye’ye övgüler yağdırıyor. Biz Türkiye ile dostuz, aramızı iyi tutmalıyız, bizlere karşı ılımlı söylemleri var.

Her mesajlarında Türkiye’den destek istediklerini tarihi bağlarının olduğunu, kardeş ülke olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. Farklı yollardan çalışmak istediklerini ifade ediyorlar.

Aksi takdirde İngiltere, Çin, Rusya ve İran; Afganistan’ı rahat bırakmaz…

Dünyanın en fazla lityum rezervi Afganistan da bulunuyor, Çin bu rezervlere göz kırpıyor…

Henüz hiç işlenmemiş 3 trilyonluk yeraltı maden yatakları var. Diğer batı ülkeleri bunların kontrolünü eline almak için hazırlık yapıyor…

O cihettendir ki Afganistan yönetimi Türkiye’yi her konuda yanına almadığı süre zarfında yeni işgaller kapıdadır.

Eğer Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman devletlerden Türkiye’ye destek gelmezse Batılılar sömürüsünü devam ettirir.

Ayrıca yeraltı kaynaklarınızı ve sizlerin kanlarını emerler, içlerinizi karıştırıp demokrasi getiriyoruz adıyla nesiller boyu ülkelerinizi işgal ederler…

Adaletsiz ve sömürü sistemi üzerine kurulmuş bir Batı dünyasından siz halen ne beklersiniz? Adaleti mi, yoksa biraz daha sömürülmeyi mi?

Merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç der ki “Bunu hiç unutma evlât… Batı hiç bir zaman uygar olmamıştır! Halen bugünkü refahı sürüyorsa bilin ki sömürgeciliği ve döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur”

Rahmetli Muhsin Başkanın da dediği gibi:

Ben Türk’üm, Türk esir olmaz

Ben Türk’üm, Türk bayraksız olmaz

Ben Türk’üm, Türk devletsiz olmaz

Ben Türk’üm, Türk ezansız olmaz

Ben Türk’üm, Türk hürriyetsiz olmaz…

Uyanın millet artık Türkler ayağa kalktı geliyor.

Bayrağı göklere, zirvelere dikip daha nice destanlar yazacağız… Vesselâm…