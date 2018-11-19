THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Muğla’da göz dolduran görüntüler kaydedildi. Aniden bastıran yağmur sonrası çamur içinde kalan Türk bayrağı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi tarafından çıkarıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:20
Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknedeki bayrak, selin getirdiği çamurun içinde kaldı. Bölgeye gelen Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, denize girerek bayrağı bulunduğu yerden aldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan dere ağzındaki bir teknenin su alarak karaya oturduğunu ve teknede asılı bulunan Türk bayrağının yağmurun neden olduğu selin getirdiği çamur ve çöp yığınları içerisinde kaldığını görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye DEGAK timi sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekiptekiler, denize girerek Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Çevredekiler, ekiptekilere teşekkür etti. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 07:20
  1. Bayrak
  2. Marmaris
  3. Muğla
  4. yağış
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    1. Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    2. Türkiye tek tek tespit etti! Altın..
    3. Bugün Mevlit Kandili
    4. Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar
    5. Çavuşoğlu bu kez yüzüne söyleyecek!
    6. Polisi görünce ortalık karıştı!..
    7. Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı..
    8. ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik..
    9. Tepki yağıyor... Lezgin Botan'dan..
    10. Vatandaş evinden getirip bıraktı…..
    11. TürkAkım’da tarihi gün
    12. İran'a kötü haber! Tamamen durdu
    13. Dengeleri bozacak... Türkiye'de..
    14. Korkunç kaza... Başından ayrılmadı
    15. Anahtarı unuttu balkondan girmek..
    16. ’Bu savaşlarının bir bedeli olacak’
    17. Siyonistler Gazze'de yıkım bıraktı!
    18. Karakol önünde drift… Hayatının..
    19. Neye uğradıklarını şaşırdılar!..
    20. Sinan Engin'den çarpıcı açıklama:..
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın