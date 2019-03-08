0553 313 94 23

Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı fark yaratıyor

Baymak, yönetimdeki yüzde 40,9 kadın çalışan oranı ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor- Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak:-"Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranları yüzde 17,3 iken bu oran Baymak’ta yüzde 40,9"

08 Mart 2019 Cuma 14:41
Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı fark yaratıyor

İSTANBUL (AA) - Baymak, yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu bildirdi.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yenilikçi iklimlendirme markası Baymak, en son yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı iş gücü araştırması verilerine bakıldığında Baymak yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu Dünya Kadınlar Günü’nde açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranının yüzde 17,3 iken bu oranın Baymak’ta yüzde 40,9 olduğunu kaydetti.

Baymak yönetimindeki kadınların, birbirinden farklı departmanları başarıyla yönettiklerini belirten Çolak, "Teknoloji üretirken bunu tüketiciye başarıyla ulaştırmak zor ve riskli bir adımdır. Bu noktada Baymak olarak ihracat, satış sonrası hizmetler, mali ve idari işler, finans, iletişim, insan kaynakları, marka ve risk yönetimi gibi önemli departmanlarda kadınlarımıza güveniyoruz ve onların yetkinlikleri ile başarıya ulaşıyoruz. Şirket geneline baktığınızda da üretimden yönetime kadar her alanda hep birlikte büyüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baymak Satış Sorası Hizmetler Müdürü Betül Başkır da erkek egemen bir sektörde görev aldıklarını belirterek, bu kapsamda Baymak'ın her alanda kadınlara karşı gösterilen ön yargıların aksine destekleyen, teşvik eden ve verdiği değeri hissettiren bir kurum olduğunu kaydetti.


- "Baymak’ta çalışanlar eşit koşullarda değerlendiriliyor"


Tamamı erkek 300’ün üzerinde yetkili servis, bin 500’ün üzerinde teknik personelin olduğu bir markada teknik birimde kadın yönetici olarak görev yapmanın çok alışagelmiş bir durum olmadığını ifade eden Başkır, Baymak’ın verdiği destek ve güven duygusu ile yıllardır görevinin başında olduğunu bildirdi.

İnsan Kaynakları Müdürü Esra Aktaş Çağlıyan ise Baymak içerisinde rol ve sorumlulukların her daim belli olduğunun bilgisini vererek, "Başarı için bedensel ve biyolojik farklılıklar değil akılcı, yaratıcı ve özgün çalışma disiplini önemlidir. Bu yüzden Baymak ailesinde kadın çalışan olmak bir zorluk değil, tüm ekibe dinamizm ve heyecan katıyor." ifadelerini kullandı.

Mali ve İdari İşler Direktörü Özlem Özer, Baymak’ta çalışanların cinsiyetine göre değil, niteliği, becerisi ve yetkinliklerine göre eşit koşullarda değerlendirildiğini kaydetti.

Sipariş Yönetimi ve Lojistik Müdürü Hülya Ermet, Baymak’ta iş hayatının şanslı kadınları olarak eşitlikçi politikalara sahip bir çatı altında olduklarını ifade ederek, amacın bu eşitlikçi yaklaşımını topluma yaymak olması gerektiğini, Baymak gibi büyük bir kurumun bu örnek davranışı toplumsal dönüşüm için çok önemli bir katkı sağladığını bildirdi.

Marka Yöneticisi Ece Salihoğlu da, Baymak’ta kadınların yaratıcı fikirleri ile sektöre ve iş yapış şekillerine farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, "Kurumumuz bünyesindeki pozisyonlar için kişiler yetkinliklerine göre cinsiyetten bağımsız olarak objektif bir bakış açısıyla değerlendiriliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:41
  1. Baymak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahpus kadın ve çocuklar için Afyonkarahisar’dan dünyaya haykırdılar
    1. Mahpus kadın ve çocuklar için..
    2. Uzman Jandarmadan 8 Mart’a özel sergi
    3. AK Parti Karabük teşkilatı seçim..
    4. "Geleceğin dijital fabrikalarını..
    5. Konukevi kadınları el emeği sergisi..
    6. Nomofobi nedir? Nomofobi belirtileri..
    7. Başkan Akın, kurum çalışanlarının..
    8. Tes-İş Aydın kadınları unutmadı
    9. Başkan Alıcık’tan çocuklara kandil..
    10. Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    11. Zeybekci’den her kadın için bir fidan
    12. Antalya Kadın Müzesi, kadınları müzede..
    13. İş dünyasının öncü isimleri kahvaltılı..
    14. Ayten Usta, yılın kadın iş insanı..
    15. Otomotiv devi, 5 bin kişiyi işten çıkara
    16. Bakan Akar’ın eşi ve komutan..
    17. Kadına yönelik şiddete mor..
    18. Karacabey Belediyespor taraftarından..
    19. Pekcan: "Bu kredi yüzde 51'i kadın..
    20. Karacabey Belediyespor, yenilmezlik..
    21. Sultangazi’ye ikinci millet..
    22. Vicdan Hareketinden İngiltere'de gösteri
    23. Kurtulan: “Enerjimizi Mustafakemalpaşa..
    24. HAVAİST'e kadın eli değdi
    25. 4 kişiyi öldüren zanlı hakkında karar..
    26. Taliban, Afgan hükümeti ile ateşkesi..
    27. ESOGÜ ESKAM kadın üniversite personeli..
    28. Gönül Timleri gönülleri kazanıyor
    29. Antalyaspor, Galatasaray maçı..
    30. Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti