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Baykuş Seferleri artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geç saatlerde toplu ulaşımı kullanma imkanı veren Baykuş Seferleri, gördüğü ilgi üzerine artırıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
Baykuş Seferleri artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geç saatlerde toplu ulaşımı kullanma imkanı veren Baykuş Seferleri, gördüğü ilgi üzerine artırıldı. 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Konak Tramvayında Baykuş uygulaması başlatıldı. İzmir Metrosuna ise ek sefer eklendi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Halk Ulaşım Seferberliği’nin birinci adımı olan Baykuş Seferleri uygulaması genişletiliyor. Otobüslere ek olarak vapur, tramvay ve metroda da gece geç ve sabah erken saatlerde toplu ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 26 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İzmir Metrosu ve Konak Tramvayına 6 Baykuş Seferi daha ekledi.


Buna göre Konak Tramvayında cuma ve cumartesi geceleri 00.30, 00.45 saatlerinde, Fahrettin Altay ve Halkapınar yönlerinden karşılıklı toplam dört Baykuş Seferi yapılacak. İzmir Metrosunda ise yine cuma ve cumartesi geceleri her iki uçtan karşılıklı yapılan 00.40 ve 01.00 Baykuş Seferlerine ek olarak 00.30 seferi de olacak. Böylece her hafta İzmir Metrosu, Konak ve Karşıyaka tramvaylarında mevcut tarifeye ek olarak toplam 13 Baykuş Seferi gerçekleştirilecek.


Karşıyaka Travmayında çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri yapılan Baykuş seferleri ise 00.45, 01.45 ve 02.45’te Alaybey’den hareket ediyor.


Baykuş seferleri kapsamında vapurlarda da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri Baykuş Seferleri yapılıyor. Saatte bir yapılan seferler kapsamında Karşıyaka İskelesinden son vapur saat 03.00’te, Alsancak İskelesinden ise 03.30’da kalkıyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
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