  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

Bu işte bir terslik var! Milli Gazete, Halk TV’deki Temel Bey’i niye görmedi?

HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

TURKOVAC’la dünyaya insanlık dersi vereceğiz
Aktüel Baykar firmasının acı kaybı
Aktüel

Baykar firmasının acı kaybı

Bugün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:26:00 - 2021-11-27 16:27:13

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi.

İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Selçuk Bayraktar: Seni çok özleyeceğim kardeşim

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kazada hayatını kaybeden Tarık Kesekçi bir tweet attı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nihat doğan

Bu suikast olmasın
  • Yanıtla

Nihat doğan

Niye koruması yok
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerle..
Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye dışında alternatif yok
Ekonomi

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye dışında alternatif yok

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Çin'den uzaklaşılarak tedarik zincirlerini daha yakın bir noktaya getirmek i..
Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti
Gündem

Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

Her fırsatta halkçılık edebiyatı yapan sözde solcu sanatçılardan Metin Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili sözleri için özür diledi. Terör sevici..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay