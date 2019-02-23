Baykal’ın milletvekilliği bir gasptır

İsmail Kumbuzoğlu

Öncelikle sayın Baykal’a geçmiş olsun diyorum. İnsanlık hali. Yarın ne olacağımızı, Allah’tan başkası kimse bilemez.

Yemin etmek ve resmen milletvekili olabilmek için, 16 ay sonra tekerlekli sandalye ile TBMM’ye gelen Sayın Baykal’ı izledik. Sayın Baykal sertti. Ama Kılıçdaroğlu gibi yalancı, küfürbaz ve zararlı akımlarla dirsek teması yoktu. İnançlıydı. Filistin’e gidip, namaz kıldığını çok iyi hatırlıyorum. Sayın Erdoğan’a siyaset yolunu açan, sayın Baykal’dı. Fikirleriyle 180 derece ters düştüğüm halde; onu “çoktan aradık” desem, yalan olmaz. Bütün bunlara rağmen, bir gerçeğe değinmeden geçemeyeceğim. Antalya birinci sıradan aday gösterilen ve kısmi felç geçirmiş, 80 yaşındaki Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesi, CHP için bir vefa borcu olamaz. Bu durum ancak, “Millete fiilen faydası dokunabilecek ya da bir genç milletvekili adayının hakkının” gasba uğratılmasıdır.