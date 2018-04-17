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Çarpıcı iddia: Deniz Baykal'ın kızı AK Parti'den mi aday olacak?

Can Ataklı, Halk TV'den kovulmasıyla ilgili yazdığı yazıda ilginç iddialar ortaya atıldığını ve CHP eski lideri Deniz Baykal'ın kızının AK Parti'den aday gösterilebileceği iddiasını yazdı.

17 Nisan 2018 Salı 00:46
Çarpıcı iddia: Deniz Baykal'ın kızı AK Parti'den mi aday olacak?

CHP kulislerini yakından takip ettiği bilinen Halk TV'den kovulan Can Ataklı, ilginç bir iddia ortaya attı.

Can Ataklı, yazısında Halk TV'den atılma gerekçesinin Deniz Baykal'a bağlandığını iddia etti. Sosyal medyadan kovulmasıyla ilgili dolaşan iddiayı yazan Ataklı, bu konuda açıklama yaptı. Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştığını ve kovulma talimatı verdiğini iddia eden Ataklı, Baykal'ın kızının ise AK Parti'den aday gösterileceğini iddia etti.

"ASLI'YI İLK SEÇİMDE ADAY GÖSTERECEK"

Ataklı'nın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Halk TV Baykal'ı da sıkıntıya soktu

Bu arada beni biraz üzen bir gelişme de oldu.

İşten çıkarılmamdan sonra sosyal medyada bir söylenti dolaşmaya başladı.

Buna göre; atılma talimatını veren kişi Deniz Baykal. Çünkü Baykal Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Eğer Erdoğan'ın önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek. Erdoğan da bunun karşılığında Baykal'a destek olacak,
kızı Aslı'yı da ilk seçimde aday gösterecek.

Dedikoduyu yayanlar sanıyorum Baykal'ın kızı Aslı'nın 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alınmasını, ancak çok kısa sürede Erdoğan'ın talimatıyla serbest bırakılmasını dayanak alıyorlar.
Tabii bir de Halk TV'nin “tek sahibinin” Baykal olması da bu konudaki şüpheleri artırıyor.

"GÖRGÜSÜZCE ATILDIM"

Buna inanmam çok zor. Baykal'ın rahatsızlığı biliniyor. Böyle bir ortamda işime son verilmesi için talimat vereceğini sanmıyorum, ki ayrıca aramızdaki hukuk da en azından bunun bu kadar görgüsüzce yapılmasını engeller.
Buna karşı bütün bu dedikodulara rağmen Baykal cephesinden hiç açıklama yapılmıyor.
Belli ki Baykal zorda. Açıklama yapsa ve “Bunlar elbette yalan” dese bu kez “O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden atılıyor?” sorusuna cevap vermek zorunda kalacak.
Çünkü öyle ya da böyle Baykal yıllardır Halk TV'nin tek sahibi olduğunu her nedense sakladı. Bu gerçek öğrenilince herkes ister istemez yayılan dedikodular yüzünden kuşkuya düşüyor.
Halk TV yaptığı bu operasyonla Baykal'ı hasta yatağında çok zor duruma sokmuş oldu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 00:46
  1. CHP
  2. Halk TV
  3. Can Ataklı
  4. Deniz Baykal

YORUM YAZ

  • KAYAKAYA8 sa önce
    chp olduğu yerde muhakkak pisliklerle dolu bir ilişki birbirinin pisliklerine hakim o yüzden birbirlerini sevmez ama konuşamazlarla dolu bir tiksinti yapıdır.
  • HiçHiç11 sa önce
    Hayret ki ne hayret?
  • MilletMillet12 sa önce
    Can atakli zordurumda hiç buna ben inanmam bir kere baykal ailesi halk parti nin gelenekcileridir ömür boyu birak ak parti sag kesime oy vermezler sen boşuna gazeteci ve sosyalist sin can
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