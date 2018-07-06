Baykal ısrar edince TBMM Başkanlığı rapor istedi

TBMM’nin 27. Dönem açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatını taşıyan CHP Ankara Milletvekili Deniz Baykal’ın yönetip yönetmeyeceği konusunda tartışma devam ederken, Meclis Başkanlığı’nın, “doktor raporu” istediği anlaşıldı.

Doktorların hem TBMM’deki iş ve işlemlerin hem de yaşayacağı yeni bir stresin Baykal’ın rahatsızlığını tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulunduğu anlaşıldı. Doktor raporu henüz TBMM’ye ulaşmazken, Meclis’i yönetme konusunda ibre yeniden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’a döndü. TBMM Başkanlığı, hem Yılmaz hem Baykal için alternatifli yönetim tedbirlerini aldı. Gelen bilgiler, Baykal’ın da açılışı yönetmekten vazgeçme eğiliminde olduğu yönünde. Alınan bilgilere göre TBMM’nin açılış oturumun kimin yöneteceği konusunda Baykal ve Yılmaz arasında, “gel-git” yaşandı. TBMM Başkanlığı, Baykal cephesinden gelen “açılışı yapmayacak-açılışı yapacak” şeklindeki farklı yanıtlar üzerine güçlük yaşadı. Genel Kurul’un açılışı öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan Başkanlık Mührü’nün devralınması töreni yapılması zorunluluğu, ayın 9’un da Cumhurbaşkanı’na Genel Kurul’da mazbatasını verme sürecindeki iş ve işlemlerin Baykal’ı oldukça yoracağı ihtimali TBMM yönetiminin endişelerini katladı.

RAPORA BAĞLANACAK

TBMM Başkanlığı’nın, Meclis’in açılışını yapma konusundaki ısrarı üzerine Baykal’dan, “rapor” istediği ortaya çıktı. Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü’ne göre TBMM’nin açılışını yapma hakkı en yaşlı üye sıfatıyla Baykal’a ait. Baykal, rahatsızlığını gerekçe göstererek isterse bu görevden çekilebiliyor. Ancak açılışı yapmada ısrar eden Baykal’ın rahatsızlığı nedeniyle olası bir olumsuz gelişme ihtimaline karşı TBMM Başkanlığı’nın durumu yazılı bir belgeye dayandırmak istediği öğrenildi.

Rapor istenmesinde iki temel gerekçe gündeme geldi. Buna göre rapor, eğer Baykal’ın Meclis’i açabilecek sağlıkta olduğu yönündeyse TBMM Başkanlığı, olası bir rahatsızlık yaşanması, Baykal’ın kötüleşmesi halinde doğrudan sorumlu tutulamayacak. “Hasta olduğu halde böyle bir görevi üstlenmesine neden izin verildi?” eleştirilerine karşı doktor raporu adres gösterilecek. Eğer rapor, Baykal’ın Meclis açılışını yapamayacağı yönünde olursa da bu kez “anayasal hakkı kullandırılmadı” şeklinde daha sonra ortaya çıkabilecek itiraz ve tartışmaların önüne geçilmiş olunacak.

ISRARDAN VAZGEÇTİ

TBMM’de inceleme yapan doktorların, Baykal’ın içinde bulunacağı yoğun ve stresli süreçler ile yaşayacağı ani bir heyecanın rahatsızlığını tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. İstenen raporun henüz TBMM Başkanlığı’na ulaşmadığı bildirilirken, Baykal’ın açılışı yapma konusundaki ısrarından vazgeçtiği yönünde bilgiler geldi. Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal ise konuya ilişkin olarak değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Buna rağmen Baykal’ın son dakikada fikrini değiştirerek anayasal hakkını kullanmak istemesi ihtimaline karşı TBMM Başkanlığı, açılış için alternatifli hazırlık yaptı. Hem Baykal hem de Yılmaz’a göre planlama yapan TBMM Başkanlığı, konusunun bugün akşam veya Cumartesi sabah kesinlik kazanacağını düşünüyor.

KÖYLÜ KARŞILAYACAK

Yılmaz’ın Genel Kurul’u yönetmesi halinde, yemin töreni için Meclis’e gelecek Cumhurbaşkanı’nı yaş sıralamasına göre Bahçeli’nin karşılaması gündeme geldi. Ancak Bahçeli’nin, “grup başkanı” sıfatı nedeniyle bu görevi üstlenmesinin doğru olmayacağına karar verilince, Erdoğan’ı karşılama ve Meclis’te refakat görevi de Ak Partili Hakkı Köylü’nün olacak.

DURMUŞ YILMAZ: HAZIRIM

Bu arada TBMM Başkanlığı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz’a da Baykal’ın durumu aktarılarak hazırlıklı olması bilgisini verdi. Yılmaz’ın, “hazırım” dediği bildirildi. Cumartesi günü TBMM bürokratları açılışı yönetecek geçici Meclis Başkanı’na nasıl hareket edeceği konusunda brifing verecek.