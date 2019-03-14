Bayırköy’de ücretsiz zeytin ve hurma fidanı dağıtıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak hurma ve zeytin fidanı dağıttı.

Bayırköy Belediyesi önünde gerçekleşen fidan dağıtımında 2 bin 100 zeytin fidanı ve 2 bin 850 hurma fidanı vatandaşa verildi. Fidan dağıtımı ardından açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Beldemizde meyveciliği geliştirme adına yaptığımız çalışmalar kapsamında bu yılda Ödemiş ve Manisa’dan getirdiğimiz 2 bin 850 hurma 2 bin 100 adet zeytin fidanını halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Böylelikle geçen yıl ve bu yıl dağıttığımız toplam 13 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yapılan bu çalışmalar inşallah beldemizin kalkınmasına halkımızın arazilerini değerlendirip bütçelerine katma değer kazandırmasına vesile olacaktır. Daha yeşil bir Bayırköy için durmadan çalışıyoruz” dedi.