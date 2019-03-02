Bayırköy’de nakliye sözleşmesi sonuçladı
Bilecik’in Bayırköy beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.02 Mart 2019 Cumartesi 11:50
Bilecik’in Bayırköy beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.
Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi ile Şişecam arasında uzun süredir devam eden nakliye sözleşmesi bugün itibariyle sonuçlandı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp birlik beraberlik içinde hareket edip destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim her iki tarafa da kazasız belasız hayırlı kazançlar nasip eylesin” dedi.
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