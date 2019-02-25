Bayırköy’de ’Belde Bilgilendirme’ Toplantısı Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve belde halkı katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Bu akşam beldemizde düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantımıza katılıp salonumuzu dolduran tüm kardeşlerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey Bayırköy için” dedi.

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