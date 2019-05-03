Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi’ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, “Beldemiz için önem arz eden konuları görüşmek için belediye meclis üyelerimiz ile olağan toplantıda bir araya geldik. Özverili çalışmalarından ve Bayırköy sevdalarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.