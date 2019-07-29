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Bayır boğa güreşlerinin geliri eğitime

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Bayır boğa güreşlerine Aydın ve Muğla’dan 110’a yakın boğa katıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:44
Bayır boğa güreşlerinin geliri eğitime

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Bayır boğa güreşlerine Aydın ve Muğla’dan 110’a yakın boğa katıldı.


Her yıl değişik bir kurum adına düzenlenen boğa güreşleri bu yıl Bayır Ortaokulu yararına düzenlendi. Menteşe Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen güreşlerden elde edilecek gelirin tamamı eğitim için harcanacak.


Bayır Mahallesindeki futbol sahasında düzenlenen görüşlerde hava sıcaklığı 38 derece olmasına rağmen Muğla ve çevre illerden yaklaşık 2 bin 500 izleyici güreşleri izledi.


Arenaya çıkan boğalar tozu dumana katırken, izleyiciler çekişmeli ve zevkli güreş izlemesinin yanında, rakiplerinden kaçan boğalar güreş alanında alınan önlemler nedeniyle çevreye zarar vermeden sakinleştirildiler.


Bayır Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu güreşlerin gelirinin Bayır ortaokulunun ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, “ “Bu yıl 18’incisi yapılıyor. Ortaokul yararına. 110 civarında boğamız katılıyor. Baş, baş üstü, süper baş, destesi var, büyük orta, küçük orta bunlarla ilgili toplamında 110’a yakın boğamız var. Bu yıl 18’incisi düzenlenen geleneksel boğa güreşimizi her sene bir kurum adına yapıyoruz. Burada Bayır’da üç tane okulumuz var. İlkokul, Ortaokul ve Lise. Dönüşümlü olarak yaptığımız için her sene yeni bir masraf istiyor. Bu kültürümüz, örf ve adetlerimiz olarak da devam ettirmek istiyoruz ve aynı zamanda kurumlarımıza yardım ediyoruz geliri ile” dedi.


Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş, Yörük Türkmen geleneklerini sürdürmek için boğa güreşlerini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi. Başkan Gümüş, “Menteşe’nin adından da anlaşılacağı gibi Menteşe Beyliğinden adını aldı. Menteşe ilçesi, yörük kültürünü ve geçmişini en iyi yaşayan ilçelerden birisi. Yörük kültüründe vazgeçilmezlerden birisi de boğa güreşi. Güreşlere Muğla ve Aydın’dan gelen yaklaşık 110 boğa güreşiyor. Amacımız geçmişteki yaşantımızı, kültürümüzü, yaşantımızı yeni kuşaklara aktarmak. Bu Yörük yaşantısı, kültürünü de devam ettirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:44
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