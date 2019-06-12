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Bayındır: “Biz yap-boz belediyeciliği yapmayacağız”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir’de yeni dönemde ‘yap-boz’ belediyeciliği yapmayacaklarını, sürekli yeni hedefler doğrultusunda ilçeye hizmet etmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
Bayındır: “Biz yap-boz belediyeciliği yapmayacağız”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir’de yeni dönemde ‘yap-boz’ belediyeciliği yapmayacaklarını, sürekli yeni hedefler doğrultusunda ilçeye hizmet etmenin gayretinde olacaklarını söyledi.


Beyşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bayındır, geride kalan Ramazan ayını değerlendirdi, meclis üyelerinin bayramını tebrik etti. Beyşehir’de sosyal çalışmalar yürüten Göl Feneri Derneği’nin ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşevi faaliyetlerine de konuşmasında değinen Bayındır, “Göl Feneri’nden Allah razı olsun. Hepiniz de şahit oldunuz, biz gittik her birimiz bir gün paylaşarak güzel güzel insanlarımıza aş dağıtıldı. İnşallah bir gün aç sayımızı sıfıra indirelim, iş sayımızı da tavana çıkaralım o arzudayız, o niyetteyiz, o karardayız. Hep beraber inşallah bu meclis Beyşehir’in yarınki istihdamlarının imzasını atan bir meclis, yarın bu şehrin küçük dokunuşlardan büyük dokunuşlara nasıl gidileceğinin adresi olsun. Beyşehir’de sevginin, saygının, tartışarak doğru şeyleri bulmanın, mutlaka bir şeyler yapılacaksa Beyşehir için yapılacağının en güzel hanesi olsun, meclisim için bunu temenni ediyorum. Başta hepimizi ilgilendirdiği için, çünkü bizler, sizler 26 kişi ve görevli arkadaşlarımızla beraber, Belediye personeliyle beraber biz kaderin emrindeyiz. O bir kaderdir, onun emrine amadeyiz. Yaradan madem böyle bir fırsat verdiyse, bu şehrin, Beyşehir’in gününü, saatini öldürmek gibi bir lüksümüz yok, durmadan çalışmak zorundayız, üretmek durumundayız” diye konuştu.


Beyşehir’e hizmet ederken ekonomik imkanlar ölçüsünde, israf etmeden, iyi kullanarak ve planlayarak, doğru kararlar alarak hareket etmek durumunda olduklarını çok iyi bildiklerini de anlatan Bayındır, kamuoyunda yeniden bir hizmet binası değişikliği olup olmayacağına yönelik beklentilere de açıklık getirerek, “Bir defa yapılsın, bir daha bozulmasın anlayışı yap-bozu yapmayacağız biz Allah’ın izniyleBizler bir evvel yapılan işleri yapmayacağız. Şu gün burada oturuyorsak, temelinde bu dar sokakta razıysam ben, ben buna ufku razı olan bir adam değilim, vizyonu razı olan bir adam da değilim. Bugün buradan çık öbürünü yap, mantığında yokum ben. Tekrar burada masraf edilmiş,tavanlar alçı panlar bir sürü maliyetler, şimdi tekrar oraya git, tekrar maliyetler Yer yer vatandaş soruyor, ‘hayır’ diyorum, ‘kaldırım sök kaldırım yap’ değil bizim metodumuz. Biz yeni yerler, yeni hedefler ileriye doğru Beyşehir kültür parkının içinde oynayıp durmanın alemi yok. Beyşehir Öğretmenevinden itibaren Güldibi dediğimiz istikamete doğru kaç kilometre yapabiliyorsak, ne kadar üretebiliyorsak ama yaptığımız şey gelen adamın bile saygı duyacağı olmalı, hepimiz için söylüyorum, Beyşehir’in otoparkının aciliyetini biliyoruz, hep beraber yaşıyoruz” dedi.


Belediye Başkanı Bayındır, çarşı esnafına da Ramazan Bayramı arefesinde araç parkı noktasında gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ederek, “Ramazan boyu yer yer ziyaretler, yer yer zabıtalarla bilgiler vererek, ‘arefeyi 3-4 günü özelikle rahat geçirelim dışarıdan gelen hemşehrilerimizin rahat park edebileceği alanlar bırakalım’ dedik. Allah hepsinden razı olsun çarşı esnafından. Çok duyarlı davrandılar. Ben korkuyordum, korkmamın sebebi sığmayacak diye, gelen nüfusun, gelen araç sayısının sığmama endişesiyle belki şöyle görülmüş olabilir; ‘ya öbür bayramlara benzemedi acaba ekonomik bir şey var mı? Hiç alakası yok Beyşehir bir panayırdır, Beyşehir pazarı hakikaten bölgenin dinamiklerinden biridir. İncelediğimiz zaman Yalvaç ve Beyşehir’dir bu bölgenin yükünü çeken, merkez özelliği olan iki yer benim bildiğim. O yüzden bu dönem vatandaşa, esnafa minnettarım, bizi zorlamadılar, evlerinde bıraktılar araçlarını. Bu adeti geleneği inşallah farklı boyutlara da taşıyacağız. Meclisin bu noktasında en azından bu açılışı böyle yapayım istedim. Bu süreçte birbirimizi görebildiklerimiz oldu, göremediklerimiz oldu, sağlıklı sıhhatli olmanız bizler için sevinçti, hep sağlıklı kalın diyorum. Hepinizin topluca bayramını kutluyorum. Allah nice bayramlara, nice Ramazan-ı şeriflere eriştirsin diye dua ediyorum” diye konuştu.


Toplantıda, meclis gündeminde yer alan imar ve diğer bazı konulardaki hususlar da ele alınarak müzakere edilip karara bağlandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
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