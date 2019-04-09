Bayındır: “Biz nerede kalmıştık, diyerek hizmete başlayacağız”

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerini kazandıktan sonra düzenlenen törenle mazbatasını alan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Beyşehir’in sorunlarını biliyoruz. Biz nerede kalmıştık, diyerek hizmet etmeye başlayacağız; Beyşehir diyeceğiz ve yola çıkacağız” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere Beyşehir’de 1 Nisan’dan itibaren başlayan yeni dönem için açıklamalarda bulundu. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini anlatan Bayındır, “Bu şeffaf politikayı, Beyşehir’in yedisinden yetmişine, dağından düzüne, ovasından nehrine, gölüne kadar herkes hissedecek. Çünkü şeffaf belediyeciliğin anlamı hesap verebilirliktir. Biz hesap verebilirliğin nasıl olduğunu iyi biliriz. Çünkü yaradanın bize verdiği bir emanettir bu. Yaradanın verdiği bu emaneti, tüyü bitmedik yetim hakkını koruyarak, adaletten vazgeçmeyerek, insanlara ‘bana oy verdi, vermedi’ anlamında bakmadan ilçemiz halkına hizmet edeceğiz. Ben Beyşehir birliğini tesis edeceğimi iddia ediyorum” ifadelerini kullandı.

Göreve başlamasının ardından Beyşehir’in beklediği hizmetlerin sırasıyla yerine getirilmeye başlayacağını da aktaran Bayındır, ““Beyşehir’in beklediği hizmetler sıraya konacak ve sırasıyla çözülecek. Bölgemizde önemli yerler var Üzümlü, Huğlu, Doğanbey, Karaali, Sadıkhacı gibi bölgelerde önem vereceğimiz projelerimiz var. Hayvancılık, tarım gibi, seracılık gibi bütün bunların hayata geçmesi için alan çalışmalarımızı başlatacağız. ‘Bölgelere böleceğiz’ dedik, şehrimizi 5 demiştik 8 bölgeye böleceğiz. Bu 8 bölge ile ancak bölgenin mülakatının hakkından gelebiliriz. Bizim insanımıza ayağında hizmet vermenin şartlarından biridir bu” diye konuştu.

"Bölgenin bütün projelerinin takipçisi olacağım"

Yerel seçim sürecinde istihdam adına sözünü verdiği en önemli projelerden birisi olan 3 fabrika sözüne de değinen Bayındır, “Benim en önemli projem olan 3 fabrikanın süratle yola çıkması için organize sanayinin sağında solunda, hazine arazilerini birleştirerek o yatırımcılarımıza yer hazırlamam, tapu devrinin tahsisini yapmam lazım. Akabinde de tesisleri dizmemiz lazım. Biz 3’le başladık ama iddialı laf edeceğim. Şu an 7 kişi gelmek istiyor. Biz bu 7 yatırımcıya bu sahaları açmalıyız” dedi.

Bayındır, Beyşehir’de “Bağımsız kazandı, ne yapacak?” sorusunu üzerine, “Bağımsız kazandı ne yapacak? En çok konuşulan bu, ‘belediye meclisi başka, nasıl yapacak?’ Ben belediye meclisi dahil herkesle çalışırım. Benim gibi düşündüğüne eminim herkesin, samimi olduğuna inanıyorum. Biz el birliği olduğumuz sürece aşamayacağımız proje yok. Yapamayacağımız hiçbir hizmet yok. Öyleyse ‘efendim size yarım pay gelmezmiş’ diyenler Benim devletimin bir sistemi var, İller Bankası ile gelen paralar var. Devleti yönetenler ile benim kavgam olmaz” diye konuştu.

Başkan Bayındır, “Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlardan seçim arefesinde ne söylenmişse Gembos yolu, tüneli ve tünel çıkışı da dahil bölgemin bütün projelerinin takipçisi olacağım. Beyşehir Gölü’ne 200 milyonluk bir yatırımla temizlik mi yapılacak, onu yaptıracağım. Şu günden ilan ediyorum; bakanı sözünde durmaya davet edeceğim. Gideceğim görüşeceğim. İki proje söylediler; biri millet bahçesi, biri de göl temizliği, ambulanslar, sağlık yatırımlarını saymıyorum onları zaten takip edeceğiz. Ben devletimin kurumları ile şehrimin halkının temsili bakımından kaynaşmasını sağlarım. Ben devleti yöneten birim amirleriyle nasıl birlikte çalışılacağını iyi bilirim. Onlardan ince hesap yapan olursa kendi bilir, benim ince hesaplarım olmaz. Bürokratlarla uğraşma gibi bir niyetim olmaz. Halk böyle istedi buna saygı duyulmalı kaybetseydim ben duyardım, tebrik ederdim” şeklinde konuştu.