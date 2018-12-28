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Baygın bulunan kayıp şahıs, hastanede öldü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve ekipler tarafından dere yatağında bilinci kapalı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Aralık 2018 Cuma 23:05
Baygın bulunan kayıp şahıs, hastanede öldü

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde bugün öğle saatlerinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Nevzat Doğan'ın (63) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Köy sakinleri ile jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonunda Doğan, köye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki dere yatağında bilinci kapalı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

 

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:05
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