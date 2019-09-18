Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Alman devi Bayern Münih, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman? Bayern Münih Kızılyıldız maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Bayern Münih Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Kızılyıldız maçı bugün 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Connet'ten canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih ve Kızılyıldız, Ekim 2007'den bu yana ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bayern Münih, evinde oynadığı son 28 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında gol atmayı başardı. Bayern Kasım 2009'dan bu yana iç sahada rakiplerini boş geçmiyor. İç sahadaki son Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'a yenilen Bayern, bundan önce Ekim 2002'den bu yana evinde yenilmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 iç saha maçı oynayan takımlar arasında Bayern Münih'ten (%70) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip iki takım var: Real Madrid ve Barcelona. Toplamda ikinci kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Kızılyıldız, geçen sezon Napoli, PSG ve şampiyon Liverpool'un olduğu grubu son sırada tamamlamıştı.